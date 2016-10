Neuerscheinung: Letzter Ausweg Gesundheit - Der etwas andere Ratgeber

„Gesundheit ist unser höchstes Gut - die Basis für ein von der Sonne geküsstes Leben.

Die meisten Menschen wissen das und doch arbeiten sie zum Teil unbewusst, aber leider auch ganz oft bewusst gegen ihre Gesundheit. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2015, in der es um die größten Herzenswünsche der Menschen ging. Über 50% von ihnen wünschen sich nämlich Gesundheit! Und das, obwohl sie gesund sind. Verrückt oder? Ist das also ein prophylaktischer Wunsch? So lange ich denken kann habe ich mich immer darum gekümmert, möglichst gesund zu leben. Aber noch viel mehr habe ich einiges dazu beigetragen, dass ich ganz oft krank war. Der überwiegende Teil unserer Krankheiten sind hausgemacht. Dabei ist es so einfach, ein gesundes und von der Sonne geküsstes Leben zu führen. Man muss halt nur wissen wie.“ – Alan Fields

Lassen Sie sich von dem Autor mitnehmen auf eine unterhaltsame und dennoch informationsreiche Reise durch sein eigenes Leben, durch Erfahrungen, Erkenntnisse, Studien und jeder Menge wertvoller Tipps für den eigenen Alltag. Alan Fields möchte mit seinem Buch aufklären, aber nicht belehren und vor allem betrachtet er das Thema Gesundheit immer mit Leichtigkeit und einem Augenzwinkern.

Buchcover: Letzter Ausweg Gesundheit - Alan Fields © Chanpipat

Ab dem 14.10.2016 in jeder gut sortierten Buchhandlung, bei Amazon oder unter http://www.ohrinsel.net erhältlich

Letzter Ausweg Gesundheit

Natürliche Wege zu einem gesunden und von der Sonne geküssten Leben

Autor: Alan Fields

Seiten: 150

Format: 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-3-9818344-0-6

Verlag: Ohrinsel

Preis: 14,99 EUR [D]

Weitere Formate: E-Book & Hörbuch

VÖ-Datum: 14.10.2016