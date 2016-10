Neuerscheinung bei BoD .. "Trau, schau, wem" eine feststehende Redewendung steht für den Dreh- und Angelpunkt menschlicher Beziehungen, sei es individuell oder politisch.

Der deutsch-schweizer Maler, Grafiker und Buchillustrator Matthias René Lüttig alias Malüe! und der deutsch-türkische Literat Uri Bülbül, beide Jahrgang 1963, beschliessen eine engere literarisch-malerische Zusammenarbeit und brachten ihr erstes gemeinsames Buch unter dem Titel "Trau, schau, wem" heraus.

Es ist eine poetisch-malerische Auseinandersetzung mit menschlichen Elementarthemen und klassischen Motiven und Stoffen, den "Molekülen, aus denen sich das Leben zusammensetzt".

"Trau, schau, wem" eine feststehende Redewendung steht für den Dreh- und Angelpunkt menschlicher Beziehungen, sei es individuell oder politisch. Denn den Künstlern ist Liebe keineswegs eine rein individuelle und private Angelegenheit, sondern immer auch ein politisches Phänomän. Sie gehen in Bildern und im Text der Frage nach, wie sie sich unter politisch-staatlichen, surrealen und doch so nahen und manifesten Druck verbiegt, wie Liebende zum Verrat verführt werden und wo sie sich von Mißverständnissen geplagt aus dem Blick verlieren.

Ironie und Sarkasmus zeugen von einer kritischen, mißtrauischen Distanz zu Gefühlen der Zuneigung und des Vertrauens. Lust und Verlust liegen so nahe beieinander, dass Vertrauen und Grauen eine schaurige Atmosphäre schaffen. Die beiden sezieren jeder auf seine Weise alte literarische Motive von Shakespeare und Büchner und bauen eine Brücke zu einer wohl überdachten und überwachten Gegenwart.

Spielerisch entwickeln Liebe, Verrat und Tod intertextuell fundiert weitere Variationen des "alten Spiels".

Beide Künstler reflektieren in ihren Arbeiten Politisches in einem scheinbar außerzeitlichen Rahmen.

Ohne konkrete Bezüge zu gegenwärtigen Geschehnissen scheint aber doch immer wieder auch die Infragestellung der Gegenwart in ihren Arbeiten auf.

Malüe! und Uri planen bereits ihr zweites gemeinsames Buch.

In ihrem ersten heißt es:

"Was kann mir die Büchse (der Pandora), wenn meine Zungenspitze ihre Klitoris kitzelt?

Ein wenig Blut will ich lecken, Fruchtbarkeit riechen und mich dem Leben geben.

Mögen die leeren Höhlen Yoricks Hamlet anstarren; ich bin in Gedanken imm beim Sein und Nicht-Sein..."

Aus einem Oder ist ein Und geworden -

Hegel grüßt dialektisch aus dem Nirgendwo, wo Danton und Ophelia gelandet sein könnten.

Trau, schau, wem

Ein Bilderbuch über Liebe, Verrat und Tod

Von Malüe! und Uri Bülbül

Hardcover

92 Seiten

ISBN: 978-3-7412-8226-3

€ 30,00