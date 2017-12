Neues Addon PICAD für Anlagenbau in progeCAD verfügbar

Dezember 2017 - Die 2D/3D-CAD-Software progeCAD Professional von ProgeSOFT kann nun um zusätzliche Funktionen für die komfortable Erstellung von isometrischen Anlagenplänen erweitert werden.

Mit dem Addon PICAD (Piping Isometric CAD) für den Anlagenbau lassen sich schnell und günstig Rohrleitungsisometrien ohne den Umweg über eine 3D-Planung erstellen.

PICAD ist eine Komplettlösung zum Erstellen gut lesbarer Rohrisometrien, und enthält praktisch alle dafür benötigten Funktionen. Durch Rohrisometrien lassen sich Rohrleitungen mit all ihren Details und allen Dimensionen in Länge, Breite und Höhe darstellen.

Beim Zeichnen kann man aus verschiedenen Strangtypen wählen, z.B. Haupt- und Blindstränge sowie Stränge aus anderen Plänen. Nach der Auswahl der gewünschten Anschlussart, z.B. Flansch, Verschraubung, Muffe oder Schweißpunkt, lassen sich leicht die gewünschten Armaturen, Behälter, Pumpen und weitere Objekte einfügen. Für zusätzliche Angaben wie Dichtung und Nennweite gibt es passende Vorschläge, die häufig nur einen Klick benötigen. Die für isometrische Zeichnungen üblichen Bemaßungstypen sind verfügbar und ermöglichen die fachgerechte Positionierung der Bemaßung mit minimalem Eingabeaufwand.

Weitere Funktionen runden das Produkt ab. Dazu zählen diverse Bearbeitungsfunktionen zum Ändern vorhandener Objekte, ein ISO-Undo zum Rückgängigmachen zusammengehöriger Befehlsgruppen sowie Befehle zur Verwaltung der ISO-Ebenen.

Die Daten für die Anlagendokumentation werden direkt in der Zeichnung verwaltet. Neben den obligatorischen Stücklisten lassen sich auch die Daten für die Schweißnahtdokumentation erfassen. Die Dokumentationsdaten können in csv-Dateien exportiert werden, wobei dieses Format den einfachen Import in eine Tabellenkalkulation oder eine Datenbank erlaubt.

Obwohl sich eine moderne 3D-Anlagenplanung häufig als vorteilhaft erweist, vor allem bei größeren Anlagen, haben 2D-Planungswerkzeuge auch heute noch in vielen Bereichen ihre Existenzberechtigung. Das Produkt eignet sich für das Handwerk, für kleinere Industriebetriebe oder wenn die verfügbaren 3D-Planungserfahrungen, die Kosten bzw. die Anlagengrößen begrenzt sind.

PICAD empfiehlt sich besonders als ein praktisches Werkzeug für die Planung von Anlagen kleinerer und mittlerer Größe.

progeCAD bietet eine AutoCAD©-ähnliche, intuitive Oberfläche mit dynamischer Eingabe und Unterstützung aller aktuellen DWG/DXF-Formate bis Version 2018. Die Software enthält eine Blockbibliothek mit über 22.000 Blöcken und erlaubt den leichten Zugriff auf die 3D-Portale TraceParts und CADENAS mit freier Auswahl aus Millionen von Blöcken. AutoCAD©-erfahrene Anwender werden sich sofort wohl fühlen, weil progeCAD eine vergleichbare Arbeitsumgebung bietet. Die typischen Befehle zum Zeichnen, Ändern, Bemaßen oder für die Layersteuerung haben sogar identische Namen. progeCAD ist als 32- und 64-Bit-Version verfügbar und kann u.a. mit Lisp, C++, und den .Net-Programmiersprachen erweitert werden.

Weitere Informationen zu PICAD erhalten Sie auf http://www.pi-cad.de progeCAD ist als 32- und 64-Bit-Version verfügbar und kann u.a. mit Lisp, C++, und den .Net-Programmiersprachen erweitert werden.