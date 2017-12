Neues Branding und neuer Shop für More2Home

Laut einem Google-Beitrag aus dem Jahr 2015 haben bereits damals die mobilen Suchanfragen auf der Plattform in 10 Ländern weltweit die normalen Computerzugriffe überstiegen.

Demnach ist es höchste Zeit für Webseitenbetreiber, ihre Inhalte für mobile Endgeräte zu optimieren.

Im November 2017 entschied sich nun auch das Herrenberger Online-Unternehmen More2Home dazu, ihren Shop für Wohnaccessoires und Unikatmöbel endlich responsiv zu gestalten. Bislang wurde das Thema immer wieder nach hinten verschoben, nicht zuletzt, weil der Aufwand sich bis dato noch nicht gelohnt zu haben scheint.

„Bislang waren die mobilen Zugriffe noch recht überschaubar, was vielleicht auch auf unsere Zielgruppe zurückzuführen war. Doch seit wir vermehrt auf den Social-Media-Kanälen Werbung schalten, haben die Werte sich geändert. Die mobilen Zugriffe nehmen deutlich zu, wodurch wir natürlich mit einer nichtoptimierten Seite eine Menge Potenzial verschenken“, so ein Mitarbeiter des Unternehmens.

Damit beweist auch dieser Fall, wohin der Trend in Zukunft geht. Nichtsdestotrotz ist der Möbelversand noch einmal etwas anders, wie es weiter von More2Home heißt: „Wir glauben, der Kauf eines Möbelstücks ist eine langfristige Entscheidung, die mit viel Bedacht angegangen werden sollte. Schließlich ist die Einrichtung nach Haus- und Autokauf eine der teuersten Anschaffungen im Leben. Daher sind Impulskäufe am Handy bei größeren Einrichtungsgegenständen eher unwahrscheinlich. Im Prinzip möchten wir nur die Customer-Journey nicht unterbrechen. Der Kunde kommt über das Handy auf die Seite, informiert sich und kauft nach einigen Tagen des Überlegens dann am PC ein. Die Schnellkäufe von Wohnaccessoires sind natürlich ein netter Nebeneffekt.“

Wie die meisten der großen Onlinehändler, nutzt auch More2Home die Webshop-Software Shopware, um die riesige Datenmenge zu bewältigen. Ein klarer Vorteil dieser Rundum-Lösungen sind die einfache Handhabung und Erweiterungsmöglichkeiten durch Plugins. Die aktuelle Version der Open-Source-Software passt sich nun automatisch an die Endgeräte der Kunden an. Einziges Manko: Individuelle Designs zu übernehmen ist problematisch.

„Auch wir haben lange überlegt, ob wir das Update aufgrund des Designs nun durchführen oder nicht. Letztlich war aber die Benutzerfreundlichkeit ausschlaggebend, auch im Hinblick auf künftige Google-Updates. Unser eigens entwickeltes Layout wird zwar nur in den Grundzügen übernommen werden können, doch wir glauben, durch die integrierten Gestaltungsmöglichkeiten selbst einen schönen Shop bauen zu können“, berichtet das Unternehmen.

In diesem Zuge wurde auch gleich das Branding mitsamt Logo der Marke „More2Home“ angepasst. Der neue Slogan lautet ab sofort: „Wohn deinen Style“.

Insgesamt soll die Marke nun mehr für individuelle Wohnaccessoires und ausgefallene Möbelstücke stehen. Damit entfernt sich das Unternehmen von der bisherigen Positionierung im hartumkämpften Massivholz-Segment.



Wer Interesse am Layout des neuen Shops hat, der kann ihn sich hier ansehen: http://www.more2home.de