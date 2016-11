Neues Buch: So geht Erfolg durch Ego

Dass der Klassenbeste später das dickste Auto fährt oder die größte Jacht besitzt, ist keineswegs vorbestimmt.

Denn das Leben ist nicht gerecht. Und für die meisten von uns ist das auch gut so: Wer etwas kann, und wer sich etwas zutraut, der macht seinen Weg. Autor Professor Dr. Ralf Trautwein weiß: "Um Erfolg zu haben bei dem, was man tut – egal, was es auch ist – muss man von sich selbst überzeugt sein. Das macht uns stark. Menschen mit Ego sind keine Egoisten, sondern souverän." Diese Menschen brauchen keine Ellenbogen, denn sie besitzen Persönlichkeit und sind in der Lage, sich durchzusetzen. Auch wenn es andere darauf anlegen, sie auszubremsen.Im Ego wohnt unser Glaube an uns selbst. Um etwas zu erreichen und souverän zu handeln, brauchen wir ihn. Doch viele Menschen scheuen davor zurück, ihr Ego zu stärken, ist der Begriff für sie doch negativ belegt und wird heute unweigerlich assoziiert mit „Egoist“, „Egomane“ oder „Egozentriker“. Von wegen.Dieses Buch macht deutlich, wie wichtig es ist, sich nicht kleiner zu machen, als man ist. Durch Ego entsteht Souveränität, keinesfalls eine Voraussetzung, die nur Top-Managern gut zu Gesicht steht. Entscheidungen werden schließlich nicht nur ganz oben getroffen, sondern auf sämtlichen Hierarchieebenen. Mitarbeiter, die ihren Fähigkeiten ebenso wie sich selbst vertrauen können, sind überall besonders wertvoll.Sie bewähren sich als Problemlöser ohne Allüren, die nicht etwa die eigene Person, sondern das Ergebnis ihrer Bemühungen in den Vordergrund stellen.Folglich ist es weder eine Kunst, Egoist zu sein, noch ist es eine Kunst, kein Egoist zu sein. Erfolgreiche Menschen sind weder das eine noch das andere. Weder haben sie es nötig, ihre Ellenbogen auszufahren und andere aus dem Weg zu boxen, noch stellen sie ihr Licht unter den Scheffel, damit sie auch garantiert jeder lieb hat. Erfolgreiche Menschen sind lediglich authentisch. Darin liegt die eigentliche Kunst im Leben.