Neues Factoring-Portal mit umfangreichem Service-Angebot

Plattform „FACT.portal“ grundlegend überarbeitet / schnellerer Einblick in Rechnungs- und Auszahlungsdaten / vollständige Anpassung an das Corporate Design des Factors möglich

Neuss, den 2. Mai 2017. Das Web-Portal „FACT.portal“ bringt Ordnung und Übersicht in die Dokumenten- und Datenflut beim Factoring. Die grundlegend überarbeitete Version beschleunigt die Handhabung der Dokumente jetzt erheblich. Kunden können wesentliche Informationen über ihre Auszahlungen noch schneller einsehen. Der Factoring-Anbieter wiederum kann das Portal vollständig entsprechend dem Corporate Design seines Unternehmens anpassen. Das Kundenportal wurde von der fidis GmbH aus Neuss entwickelt und ist Baustein der bewährten Factoring-Suite FACT.pilot.

„Factoring-Nehmer brauchen vor allem eines: Einen Überblick darüber, wie viel Geld Sie am Ende des Tages ausgezahlt bekommen“, unterstreicht Otto Johannsen, Gründer und Geschäftsführer der fidis GmbH. „Der Factor erhält mit dem völlig überabeiteten FACT.portal eine Serviceplattform, die seinen Kunden genau das schnell und einfach ermöglicht.“ Auf FACT.portal werden alle beim Factoring benötigten Dokumente und Informationen auf einer zentralen Plattform bereitgestellt. Kunden können den Stand der Rechnungsbearbeitung oder der Auszahlungsquote jederzeit aktuell einsehen. Durch eine deutliche Verbesserung der Performance verkürzt sich die Ladezeit der Dokumente in FACT.portal erheblich. In wenigen Sekunden lassen sich Zehntausende von Belegen durchsuchen.

Die Fülle an Informationen wird in neuen Ansichten verdichtet dargestellt, so dass wichtige Informationen schneller zu erkennen sind. Bei Bedarf lassen sich die Details auch wieder einblenden. Short-Cuts auf der Startseite verschaffen außerdem einen noch schnelleren Zugang zu wichtigen Informationen, wie bspw. den Stand der Rechnungsbearbeitung oder der aktuellen Verfügbarkeit – unabhängig vom Endgerät: Mittels des „Responsive Designs“ passt sich die Darstellung von FACT.portal individuell an, so dass damit auf eine Tablet, Smartphone oder PC alle Informationen und Funktionen in übersichtlicher Form dargestellt werden.

Das neue Release bietet dem Factor zudem den Vorteil, dass er eine Vielzahl von Einstellungen individualisieren kann. Beispielsweise kann er die Pflichtfelder bei der Debitoreneingabe definieren und so sicher stellen, dass keine Angaben fehlen. Das spart viel Zeit und es ist sicherer. FACT.portal unterstützt außerdem Mehrsprachigkeit, was die Kommunikation über Ländergrenzen hinweg erleichtert. Falls notwendig, kann der Factor jeden im Portal angezeigt Text individuell ändern.

FACT.portal gehört zur FACT.pilot Suite von fidis, kann aber auch als Stand-Alone Lösung mit jedem Factoring-Kernsystem eingesetzt werden. Das Release 2.0 ist seit April 2017 verfügbar.