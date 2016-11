Neues Gepäckzubehör für die 2016er TRIUMPH Thruxton 1200 / R.

Die Firma Hepco&Becker hat für die TRIUMPH Thruxton 1200 / R, Bj. 2016 noch diverse Zubehör Artikel entwickelt.

Triumph Thruxton 1200 / R Baujahr 2016 mit Orbit Sidecase

Der schlanke C-Bow Träger ist in schwarz für 171,50 € sowie auch in chrom für 192,50 € voraussichtlich in KW 03 im neuen Jahr zu erhalten. Ebenfalls neu ist die Legacy Kuriertasche als C-Bow Variante. Diese war zuvor nur eigens für den Hepco&Becker Legacy Halter verfügbar.Auch in ca. KW 03 erhältlich ist die schwarze Gepäckbrücke für 188 €, die Chrom-Variante ist erst in KW 05 lieferbar und soll 202 € kosten. Die Gepäckbrücken sind laut Hersteller nicht Topcase tauglich.Zum Schutz der Thruxton liefert Hepco&Becker einen schwarzen Motorschutzbügel für 194,50 €, welcher bereits jetzt schon lieferbar ist. Das schwarze Lampenschutzgitter für 88,50 € gibt es erst in KW 03.Der ebenfalls schwarze Soziushaltegriff ist für 99 € auch in KW 03 erhältlich.Der eigens für die Legacy Kuriertaschen entwickelte Legacy Halter ist in schwarz und für 171,50 € erhältlich. Dieser Halter wird als Set-Variante erscheinen. Für die C-Bow Träger bietet Hepco&Becker eine breite Auswahl an Taschen und seit kurzem auch einen Koffer, den Orbit Sidecase an.Eine neue Tasche für den C-Bow Träger und der Legacy Reihe zugehörig wurde vor kurzem vom Unternehmen vorgestellt und wird auch auf der Custombike Show in Bad Salzuflen vom 02. bis 04. Dezember 2016 präsentiert werden. Die neue Tasche wurde vom Hersteller Legacy Aktentasche genannt und soll in zwei Ausführungen kommen. Eine Variante als reine Freizeittasche und eine für den C-Bow Halter zur Befestigung am Motorrad. Die Tasche besteht aus Leder und bietet Platz für diverse Sachen wie zum Beispiel ein 13 Zoll Notebook oder A4-Dokumente.