Neues Infoportal für Schwedenöfen online

Das IT Systemhaus Geiß UG stellt heute sein neues Infoportal www.schwedenofenkaufen.de online. Dort erhalten Verbraucher alle nötigen Informationen rund um Schwedenöfen, die im Volksmund auch gerne Kaminöfen genannt werden. Auf der Webseite gibt es aber nicht nur Testberichte und Kaufempfehlungen wie auf vielen anderen Webseiten. Sondern auch wirklich nützliche Informationen rund um den richtigen Gebrauch von Schwedenöfen.Schwerpunkte sind unter anderem die Bereiche Umwelt, Brennstoffe und ein ausführlicher Bereich mit Ratgebern.Im Bereich Umwelt werden Themen wie Ökobilanz, Richtig Heizen mit Holz, Feinstaub, Kohlendioxid, aber auch die 1.BIMSCHV Vorschrift behandelt. Seit dem 22. März 2010 ist die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.BImSchV) in Kraft. Für häusliche Feuerstätten gelten demnach strengere Umweltauflagen in Form von Emissionsgrenzwerten. Außerdem sind Mindestwirkungsgrade vorgegeben. Geräte, die die Anforderungen nicht erfüllen, müssen mit einem Partikel-Abscheider oder Katalysator ausgerüstet oder ansonsten ausgetauscht werden. Alte Feuerstätten mit Typprüfung bis einschließlich 1984: Austausch, Nachrüstung oder Stilllegung bis Ende 2017 Ausführliche Informationen auf www.schwedenofenkaufen.de.Verbraucher erhalten im Bereich Ratgeber Hinweise zu Themen wie Einbau, Betrieb, Strahlungswärme, Schornstein, Heizkosten und natürlich auch zu den zu erwartenden Anschaffungskosten.

Die Brennstoffe werden auch mit einem eigenen Bereich gewürdigt. Dor erfährt der Verbraucher alles über Bezugsquellen, Holzpellets, Kaminholz, Holzbriketts, Braunkohle und Steinkohle.Die Webseite ist sehr übersichtlich gestaltet und beinhaltet auch viele nützliche Infovideos. Auch werden Innovationen wie Ofenventilator „SmartFan“ oder „Pizza Casa“ eine Pizzabackvorrichtung für fast jeden Schwedenofen um selber Pizza zu backen vorgestellt.