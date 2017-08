Neues Investment Portal für natürliche Ressourcen, Steinbrüche und Minen

Das weltgrößte Portal für Steinbrüche. Der Rohstoffsektor hat für Investoren ein großes Potenzial, da nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Produzenten in wachstumsstarken Schwellenländern ansässig sind, so die Experten im schweizerischen Gaia Resources Fund.

Die Strategie besteht darin, in Anteile wie Schüttgut, Natursteinprodukte und verbundene Unternehmen aus den Bereichen Steinbruch und Produktionen direkt zu investieren.

In einem jüngsten Brief an die Investoren, führt Gaia Resources Fund 10 Gründe und Motive für Investitionen in den natürlichen Ressourcen-Sektor auf.

Derzeit gibt es zahlreiche Steinbrüche zum Verkauf und erfolgreiche Steinbruch-Operationen, die nach Investoren suchen, um ihr Geschäft auf ihr volles Potenzial auszubauen.

Für weitere Informationen http://www.steinbruchverkauf.de - Das weltgrößte Portal für Steinbrüche und Bergbau.



Balke und Partner sind seit 25 Jahren Experten im Natursteinsektor und bieten sowohl Kleinanlegern, als auch Mittel- und Großanlegern, erstmals die Chance direkt in Steinbrüche zu investieren.

The natural resources sector has a lot of potential for investors as not only the consumers but also the producers are based in high-growth emerging markets, according to experts at Switzerland-based Gaia Resources Fund.

The fund's strategy is to invest in stocks such as bulk materials, natural stone products and related companies from the quarry and mining fields.

In a recent letter to investors, Gaia Resources Fund listed 10 drivers for investing in the natural resources sector.

Currently there are numerous quarries for sale and successful quarry operations seeking for investors to expand their business to it's full potential.

For more information http://www.quarryforsale.net - The worlds largest portal for quarries and mining operations.



Balke & Partner LLC are in natural stone business since over 25 years and for the first time ever now offering investing directly into quarry and mining operations worldwide at every scale of investment.

The worlds largest portal for quarries.

Marketplace for buyer- seller and investors