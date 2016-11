Neues Kegelstirnradgetriebe KS210 von REHFUSS

Mit dem Kegelstirnradgetriebe KS210 hat REHFUSS eine kompakte Antriebseinheit mit exzellentem Wirkungsgrad für hochdynamische Anwendungen auf den Markt gebracht.

Bei der Entwicklung des neuen Kegelstirnradgetriebes KS210 berücksichtigte REHFUSS die aktuellen Anforderungen an neue Getriebekonzepte. Minimales Verdrehspiel (< 6 arcmin), ein Wirkungsgrad von mehr als 90 Prozent und höchste Flexibilität in Verbindung mit universeller Einbaulage sind die markanten Leistungsmerkmale des nur ca. 4,55 kg schweren Antriebes, der sowohl mit Voll- als auch Hohlwelle (auch mit optionalem Spannsatz) verfügbar ist. Ebenso wurde auf eine hohe Betriebssicherheit durch reichlich dimensionierte Lagerstellen und Verzahnungsauslegung geachtet.

Das Gehäuse mit integriertem abtriebsseitigem 4-Kant-Flansch und außenseitigen Edelstahlschrauben bietet höchste Steifigkeit und durch das symmetrische Inlinegehäuse universelle An- und Einbaumöglichkeiten. Für besonders hohe Ansprüche an die Oberflächenbeschaffenheit und Reinigbarkeit ist ein optionales Edelstahlgehäuse lieferbar. Auch lassen sich die Abtriebswellen bei Bedarf in Edelstahl oder einem auf die Anwendung abgestimmten Oberflächenschutz ausführen. Dies ermöglicht den Einsatz in Washdown-Applikationen.

Dem nach Schutzart IP65 konzipierten und mit einer wartungsfreien Lebensdauerschmierung versehenen Getriebe bescheinigt der Hersteller bei sachgemäßer Anwendung in Temperaturbereichen von -20°C bis +90°C eine Lebensdauer von mehr als 30.000 Stunden.



Die Carl Rehfuss GmbH + Co. KG ist einer der führenden Anbieter für Antriebstechnik. Das differenzierte Produkt- und Leistungsspektrum reicht von Einzelantrieben bis hin zu ganzheitlichen Antriebssystemen und anwenderspezifischen Lösungen für nahezu alle Industriezweige, beispielsweise für die Schiffahrt, Tiefkühllogistik und explosionsgefährdete Bereiche.

Das im schwäbischen Albstadt ansässige Unternehmen gilt zudem als Pionier auf dem Gebiet der Edelstahlgetriebe, die auch den hohen hygienischen Aufla-gen in der Lebensmittelbranche gerecht werden. Weltweit setzen Unternehmen, darunter zahlreiche Marktführer, auf die jahrzehntelange Kompetenz und die hohe Qualität der Produkte „Made in Germany“. Ein innovatives Baukastensystem mechanischer und elektronischer Komponenten sowie Drehzahlregelsysteme gewährleistet stets die maximale Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Flache Hierarchien und eine kundenorientiert ausgerichtete Struktur machen das Unternehmen dabei enorm flexibel. Das Qualitäts-managementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.