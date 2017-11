Neues Konzept „Informationsraum“ von DOCUFY zieht Besucher auf der Branchenmesse tekom an

Bei der Fülle an Informationen, die die digitale Welt täglich generiert, ist es wichtig, diese intelligent zu speichern und zu verwalten, um sie bei Bedarf auch zu finden.

Wo manche Unternehmen nach großen Wissensmanagement-Systemen suchen, nutzt DOCUFY seine fast zwanzigjährige Erfahrung als Spezialist für Software zur Technischen Dokumentation und präsentierte auf der Branchenmesse tekom den „Informationsraum“. Hier werden Informationsschnipsel, sogenannte Topics, durch ein Klassifikationssystem eindeutig adressiert und damit sofort auffindbar: auch mobil mit Smartphone oder Tablet. Der hohe Besucherandrang auf der Messe zeigte, dass dieses Konzept von DOCUFY auf enorme Nachfrage stößt.

Bamberg, 09. November 2017. – Die tekom-Tagung gilt mit über 4.300 Tagungsteilnehmern und Messebesuchern aus Europa und Übersee als weltweit führende Veranstaltung für Technische Kommunikation. Viele Aussteller auf dieser Branchenmesse des Fachverbandes tekom präsentierten vom 24.

Der tekom-Messestand von DOCUFY zog mit seiner Gestaltung als „Informationsraum“ viele Besucher an

- 26.10.17 in Stuttgart neue Versionen ihrer Technischen Dokumentationssoftware oder sonstige Produktneuerungen. Neue Software-Releases gab es natürlich auch bei DOCUFY, doch der Hersteller professioneller Softwarelösungen für die Technische Dokumentation denkt nicht klein, sondern groß: Sein neues Konzept des „Informationsraums“ könnte DOCUFY genauso gut auf der Hannovermesse Industrie oder einem Kongress für Business Intelligence Systeme vorstellen. Denn das Softwareportfolio des Dokumentationsspezialisten verbunden mit dem „Informationsraum“ löst nicht nur Probleme der Abteilung Technische Dokumentation – es ist ein unternehmensübergreifender Wissenspool für jegliche firmenrelevante Information, der von nahezu allen Abteilungen eines Unternehmens genutzt werden kann. Entsprechend hoch war der Besucherandrang auf dem als begehbarer Informationsraum gestalteten Messestand von DOCUFY.

TopicPilot im Einsatz bei SIEMENS Power Generation Services

Sowohl am Messestand als auch bei Vorträgen konnten die tekom-Besucher live erleben, wie nutzbringend der mobile Zugriff auf die Technische Dokumentation sein kann. So zeigte Christoph Beckmann von DOCUFY in dem Showcase „mobile Dokumentation“ am Beispiel der SIEMENS AG Power Generation Services, wie dort mit der mobilen Publikationsplattform TopicPilot von DOCUFY die Technische Dokumentation auf die Baustelle eines Turbosatzkraftwerkes kommt.

Einsatz von Augmented Reality im Maschinen- und Anlagenbau

Viel Beachtung fanden auch die Live-Präsentationen von Augmented Reality (AR). Für viele tekom-Besucher war es eine Überraschung, dass solche Anwendungen weitaus weniger Aufwand erfordern als gedacht. Hier profitiert DOCUFY von der Erfahrung und dem Know-how seines Partners und Virtual Reality Spezialisten RE‘FKLEKT. So verschmelzen mithilfe von 3-D-Maschinenmodellen, einer Tabletkamera, der Augmented-Reality-Plattform REFLEKT ONE und den Informationen aus dem Redaktionssystem COSIMA die reale und virtuelle Welt zu einer erweiterten (augmented) Realität. Diese bietet beispielsweise Servicetechnikern äußerst nützliche Informationen in Form von Videos, eingeblendeten Bildern, Zeichnungen oder sonstigen Informationen.

tekom Dokupreis für mit COSIMA go! erstellte Betriebsanleitung

Wie sich mit DOCUFY Software jedoch auch noch gedruckte Technische Dokumentationen äußerst professionell erstellen lassen, belegt der tekom Dokupreis 2017. Diese Auszeichnung für herausragende Dokumentationen ging wie bereits im letzten Jahr an den langjährigen DOCUFY-Kunden ProMinent GmbH, der seine prämierte Montage- und Betriebsanleitung für einen Sensor mit der Software COSIMA go! von DOCUFY erstellte.

Mehr unter www.docufy.de oder unter www.informationsraum.de.