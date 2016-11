Neues Musterhaus von Keitel Haus GmbH

Das Familienunternehmen Keitel Haus GmbH ist in Süddeutschland schon lange bekannt und wird als einer der führenden Bauunternehmen für individuelle Fertighäuser gesehen.

Hier bekommen Kunden keine „Häuser von der Stange“, was viele leider immer noch mit einem Fertighaus verbinden. Individuelle Planung und eine ökologische Bauweise in Holzständerbauweise sind dem Unternehmen wichtig. „Ohne den engen persönlichen Kontakt zu unseren Baufamilien“ geht es nicht. Hier knüpfen wir bei der Planung der hochwertigen Häuser an. Jetzt gibt es ein neues Musterhaus zu sehen.

Interessierte finden das neue Musterhaus von Keitel Haus im Ausstellungsgelände „Eigenheim und Garten“ in Fellbach. Ein Besuch lohnt sich. Denn so können zukünftige Bauherren sich einen ersten Eindruck von der Qualität und der Bauweise des Familienunternehmens machen. Das neue Keitel-Haus hat die Hausnummer 20. Besucher finden es gleich zu Beginn des Rundgangs der Ausstellung. So müssen Sie nicht lange suchen. Das innovative Haus ist sofort an seinem markanten Äußeren zu erkennen. Hochwertiges Design ist nur ein Teil, den die Architekten des Bauunternehmens sehr wichtig nehmen. Die Dachform der beiden Vorbauten fallen sofort ins Auge, was die Schieferverkleidung zusätzlich unterstreicht.

Eröffnet wurde das neue Musterhaus bereits im Oktober 2016. Seitdem freut sich Keitel Haus über viel positives Feedback. Mehr Informationen finden Interessierte entweder auf der Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/KeitelHaus....-146569558738186/?fref=ts oder direkt unter http://www.fertighaus-keitel.de/ .