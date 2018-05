Neues Release der Projektmanagement-Software in-STEP BLUE

Version 6.3 der Projektmanagement-Software in-STEP BLUE ist veröffentlicht. Die Software hilft Anwendern bei der prozessbasierten Planung und Steuerung von Projekten sowie bei der versionssicheren Verwaltung sämtlicher Projektergebnisse, wie Anforderungen, Änderungen, Testfällen etc.

In der neuen Version wurde der Funktionsumfang der WebApp deutlich erweitert.Das neue Release von in-STEP BLUE bietet eine verbesserte Aktivitätsplanung in der WebApp. So können sich die Anwender jetzt auch per Gantt-Chart einen Überblick über Termine und Kosten verschaffen. Bei der Einplanung von Ressourcen helfen Soforthinweise, eine Mitarbeiterüberlastung zu verhindern und zusätzlich können Notizen an die geplante Stundenzahl von Mitarbeitern gehängt werden. Auch die Navigation in der Teamplanung wurde vereinfacht. Um Anforderungen und Testspezifikationen leicht aus einem Projekt in ein anderes zu übernehmen, gibt es jetzt die Möglichkeit des projektübergreifenden Branchings.

Die microTOOL GmbH wurde 1984 in Berlin gegründet und entwickelt Software für IT-Projektmanagement, Requirements Engineering und Application Lifecycle Management.

Planung per Gantt-Chart via WebApp von in-STEP BLUE

in-STEP BLUE (früher in-Step) ist seit 1997 auf dem Markt. Es bietet einerseits Vorlagen für Vorgehensmodelle wie V-Modell XT, PRINCE2, Scrum, HERMES und SPICE for Automotive, andererseits können damit individuelle Prozesse und Workflows abgebildet und unterstützt werden. Das breite Funktionsspektrum deckt die Disziplinen Projektmanagement, Multiprojektmanagement, Anforderungsmanagement, Änderungsmanagement, Konfigurationsmanagement, Dokumentenmanagement, Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Prozessmanagement und Testmanagement ab. Um hohe IT-Compliance-Anforderungen zu erfüllen, nutzen vor allem Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Medizintechnik sowie der öffentliche Sektor die Software.

Die Version 6.3 ist auf Deutsch und Englisch ab sofort verfügbar. Alle Änderungen, die die Version 6.3 von in-STEP BLUE enthält, können im aktuellen Change-Log nachgelesen werden: https://www.microtool.de/support/#instepblue

Eine kostenlose in-STEP BLUE Personal Edition ist verfügbar unter: https://www.microtool.de/projektman....it-in-step-blue/download/