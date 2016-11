Neues Überwachungssystem AKCP sensorProbeX+

AKCP, Hersteller von LAN-basierten Überwachungsgeräten für EDV- und Serverraumumgebungen, hat eine neue Generation der bekannten sensorProbe IT-Überwachungssysteme gestartet: sensorProbeX+ (SPX+). Waren bis dato die klassischen sensorProbe2/4/8 Überwachungssysteme in Sachen Anzahl der Sensoranschlüsse und Eingänge für potentialfreie Kontakte limitiert.

Somit kann sich der IT-Manager mit der neuen sensorProbeX+ Gerätefamilie ein individuelles Monitoring System zusammenstellen.

Alle neuen AKCP sensorProbeX+ Überwachungssysteme bestehen aus einer zentralen Haupteinheit, auch MCU Unit genannt. Diese bietet dem Admin bereits 4 RJ45 Ports für AKCP Sensoren. Zusätzlich können weitere Sensormodule und Module für potentialfreie / digitale Kontakte hinzugefügt werden. Letztere werden beim offiziellen AKCP Lieferanten Didactum unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Auch Dry Contact Module mit Eingängen für opto-entkoppelte Kontakte sind für die neue AKCP sensorProbeX+ erhältlich.

Auf Wunsch kann die neue AKCP sensorProbeX+ (SPX+) Generation auch mit einem GSM-Modem Modul ausgestattet werden, so dass bei einer DSL-Störung der Alarm aus dem

IT- bzw. Serverraum direkt per SMS-Alarm an die Haustechniker und Administratoren abgesetzt wird.

Das sensorProbeX+ IP-Überwachungssystem kann bis zu 150 AKCP-Sensoren bzw. 150 digitale / potentialfreie Kontakte überwachen. Statusänderungen bzw. Alarme werden via E-Mail, via SMS (via GSM Modem) oder via SNMP Traps an Netzwerk Überwachungsprogramme verschickt. Auch die neuen AKCP Thermal Map Sensoren für die Temperaturüberwachung von Racks sowie die neuen RFID Schließsysteme für Serverracks werden von der AKCP sensorProbeX+ unterstützt.

Auf Wunsch kann das sensorProbeX+ Überwachungssystem in die kostenlose AKCess Pro Server DCIM-Lösung nahtlos integriert werden. AKCess Pro Server vereint physikalische Sicherheitsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchte, Wasserleckage, Rauch usw.), Videoüberwachung und Zutrittskontrolle in einer einzigen Management Plattform.

Weitere Informationen zur neuen sensorProbeX+ Gerätegeneration von AKCP erhalten Sie unter http://www.didactum-security.com .