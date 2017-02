Neues Unternehmen Arabien Consulting verbindet interkulturelles Consulting mit Reisedienstleistungen

Das in Berlin ansässige Unternehmen Arabien Consulting bündelt erstmals in Deutschland Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Reise für alle Anliegen mit der arabischen Welt.



Ziel ist es, das vorwiegend im englischsprachigen Raum bekannte Konzept des interkulturellen Consulting nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu etablieren.

Der

Hindernisse, die eine Zusammenarbeit kompliziert oder unmöglich machen.“

Das Unternehmen hat eine Dienstleistungslücke erkannt. Seit seiner Gründung konnte Arabien Consulting bereits namhafte Kunden wie die Berliner Universitätsklinik Charité und die Hotelgruppe Kempinski gewinnen. Das schnelle Wachstum führte dieses Jahr Wir agieren global für Sie

[Großes Bild anzeigen]

schließlich zu einer Professionalisierung mit neuem Internetauftritt und mehr Dienstleitungen.

Neben einem breitgefächertem Angebot wie Personalberatung, Ausreisevorbereitung, politischen Analysen, Auswertung arabischer Presse und arabischer interkultureller Beratung bietet das Unternehmen jetzt auch Recherche- und Studienreisen vor allem

nach Marokko und Oman.

Der Geschäftsführer fügt hinzu: „Die Kombination aus Consulting und Reisen ist nicht so ungewöhnlich, wie es zunächst aussieht. Wir verstehen unsere Reisen als logische Erweiterung von interkulturellem Consulting. So können wir unseren Kunden die

arabische Welt auf praktische Weise näherbringen und sie gleichzeitig kompetent informieren. Unsere Kunden schätzenbesonders, dass sie während des Reisens nicht nur Informationen über Kultur und Geschichte des Landes bekommen. Auf Wunsch werden sie auch über politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kenntnis gesetzt oder direkt vor Ort mit wichtigen Entscheidungsträgern vernetzt. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 auf zunächst studentischer Basis von einem Netzwerk an deutschen und arabischstämmigen Politik-, Islam- und Kulturwissenschaftlern.Ziel ist es, das vorwiegend im englischsprachigen Raum bekannte Konzept des interkulturellen Consulting nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu etablieren.Der Geschäftsführer Herr Dr. Tachafine Chaara erklärt: „Interkulturelle Beratung ist das A und O für beruflichen Erfolg mit der arabischen Welt. Ohne arabische Gepflogenheiten und die Geschäftskultur zu kennen, stößt man schnell auf kulturelleHindernisse, die eine Zusammenarbeit kompliziert oder unmöglich machen.“Das Unternehmen hat eine Dienstleistungslücke erkannt. Seit seiner Gründung konnte Arabien Consulting bereits namhafte Kunden wie die Berliner Universitätsklinik Charité und die Hotelgruppe Kempinski gewinnen. Das schnelle Wachstum führte dieses Jahrschließlich zu einer Professionalisierung mit neuem Internetauftritt und mehr Dienstleitungen.Neben einem breitgefächertem Angebot wie Personalberatung, Ausreisevorbereitung, politischen Analysen, Auswertung arabischer Presse und arabischer interkultureller Beratung bietet das Unternehmen jetzt auch Recherche- und Studienreisen vor allemnach Marokko und Oman.Der Geschäftsführer fügt hinzu: „Die Kombination aus Consulting und Reisen ist nicht so ungewöhnlich, wie es zunächst aussieht. Wir verstehen unsere Reisen als logische Erweiterung von interkulturellem Consulting. So können wir unseren Kunden diearabische Welt auf praktische Weise näherbringen und sie gleichzeitig kompetent informieren. Unsere Kunden schätzenbesonders, dass sie während des Reisens nicht nur Informationen über Kultur und Geschichte des Landes bekommen. Auf Wunsch werden sie auch über politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kenntnis gesetzt oder direkt vor Ort mit wichtigen Entscheidungsträgern vernetzt. Die Bedeutung solch interkultureller Schlüsselkompetenzen wird von Unternehmen und politischen Vertretern zunehmend erkannt. Mit unseren Reise- und Consultingdienstleistungen möchten wir auf die steigende Nachfrage an Beratung reagieren.“ Die Bedeutung solch interkultureller Schlüsselkompetenzen wird von Unternehmen und politischen Vertretern zunehmend erkannt. Mit unseren Reise- und Consultingdienstleistungen möchten wir auf die steigende Nachfrage an Beratung reagieren.“

Bilddateien:

09.02.2017 16:25

Klick zum Thema: Politik studieren Unternehmen

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_831903

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben