Eine Dose voller piTea! Es ist Zeit für Innovationen im Teehandel! piTea steht für farbenfrohes Design, innovative Teemischungen und hochwertige natürliche Inhaltstoffe.

Jetzt stellt die liebenswerte Teemarke ihre neuste Kreation vor: „Die Teestation“.

Was gibt es besseres als den Morgen mit einer Tasse Tee zu beginnen oder am Nachmittag den Lieblingstee zu genießen, wo auch immer man gerade ist?



Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs - um diesen ganz besonderen Tee-Moment zu zelebrieren, gibt es ab sofort die piTea Teestation. Neben dem hochwertigen losen Tee ist in der edlen Teedose alles enthalten, was für die Teezubereitung benötigt wird. Fünf Holzstäbchen und fünfzehn Papierteefilter ermöglichen die einfache und schnelle Zubereitung einer Portion leckeren piTea Tees. Nach der Zubereitung eignet sich die Dose wunderbar zum Aufbewahren des losen Tees! Alle Sorten sind auch im Refill Pack erhältlich.

So funktioniert´s: Einfach den losen Tee nach Gebrauchsanweisung in den Filter füllen und mit dem Holzstäbchen über den Tassenrand hängen. Danach mit heißem Wasser übergießen, warten und genießen!

Und das Beste: Die Teestation ist etwas für jeden Teeliebhaber, denn es gibt sie in unseren beliebtesten 24 Teemischungen! Neben puren Tees wie dem „King of Darjeeling“ gibt es auch kreative Teemischungen wie den „Poppy Berry“ mit echtem Popcorn, die einfach begeistern! Auch Bio-Fans kommen mit sechs Bio-Sorten auf ihre Kosten!

Fertig ist der Teegenuss! So einfach kann eine Teezeremonie sein!

Erhältlich ist die piTea Dose unter anderem in folgenden Sorten:

• Rooibostee (Mango Beach, BIO Orange Teeny Weeny)• Früchtetee (Energiebündel, BIO Peachy Sensation)• Kräutertee (Berry Kick-off, BIO Big Apple)• Grüner Tee (Princess of Ogasa, BIO Energizing Mango)• Schwarzer Tee (Power Chai, BIO Cherry Picking)• Weißer Tee (Prosecco Sorbet, BIO Schneeweißchen & Rosmarin)

http://www.pitea.de/Tee-Zubehoer-Shop/Tee-Shop:::3_5.html

Alle Produkte sind im Online Shop unter www.piTea.de zu finden oder im Ladengeschäft in der Eduard-Lucas-Str. 36 in Essen erhältlich.

piTea – das ist höchster Teegenuss von Enteesiasten für Enteesiasten.