Neuheit - Roman mit Musik, Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil

Die Hamburgerin Imme Demos(56) hat eine brandneue Idee ins Leben gerufen. Als Berufsmusikerin ist sie viel in der Welt herumgekommen.

Aus den Erfahrungen ihrer Reisen und ihres ungewöhnlichen Lebens hat sie einen spannenden Roman geschmiedet, der 568 Seiten lang anrührt und Sinne öffnet. Dazu nahm die Sängerin, die zudem diverse Instrumente spielt, ihre Musik-CD auf. Ihre Welt-Kultur-Musik verbindet Urklänge mit Neuzeitlichem, Vertrautes mit Niegehörtem, ein Kopfkino, das entspannt und vitalisiert.Ihre Idee ist es, sich die Musik anzumachen, zum Buch zu greifen und sich in andere Welten versetzen zu lassen. Aus Freude am Miteinander spendet die Autorin von jedem verkauften Buch 1 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund.Imme Demos will bewegen, auf mehreren Ebenen. Sie will aussagen. Aufrichtig hat sie ihre persönlichen Erlebnisse im Buch verarbeitet. Sie berührt, weil sie so nah am Menschen schreibt. Ihre Spezialthemen sind Künstliche Geburt, Adoption, Bulimie, Sucht und Heilung, Musik und das Energiefeld des Menschen. Aber auch kulturelle Gefüge und ihre Hintergründe. Sie will aufklären und bestimmte Botschaften in die Welt tragen. "Ein 7-Milliardstel Verantwortung liegt in meiner Hand, zur positiven Entwicklung des Bewusstseins der Menschheit beizutragen", sagt die Künstlerin. Das schöpft sie voll aus.Die bundesweite Werbekampagne läuft jetzt an. Das Buch sowie die CD sind bereits im Handel. Titel des Romans Ssabena - Wilde Wege zum Seelenheil, Titel der CD Ssabena - Meine Musik ist mein Gebet. Was Ssabena bedeutet, wird sich beim Lesen und Hören herausstellen. Die Musik ist sehr vielfältig. Dadurch kann ein breites Spektrum an Radiosendern auf das Buch und die Spendenaktion aufmerksam machen. Erste Kontakte zum NDR sind geknüpft. Für Talkshows und Kultursendungen steht Imme Demos zur Verfügung.

Dass sie eine erfolgreiche Powerfrau ist, hat ihr letztes Projekt gezeigt. Bereits über tausend Menschen haben sich nach ihrer handgeschriebenen Klavierschule das Klavier spielen selbst beigebracht. Näheres über ihr Wirken und Schaffen auf ihrer Webseite.