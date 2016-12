Neuheit von FUMA: Sicherheitsmatten-System Safe Clean TREND - intensiv reinigendes Mattensystem mit Nachleuchtfunktionen

Eines der wichtigsten Ziele der Bauordnung ist der Personenschutz. Dabei werden an öffentliche und gewerblich genutzte Gebäude in puncto Sicherheit hohe Anforderungen gestellt.

Insbesondere müssen Ein- und Ausgänge sowie FIucht- und Rettungswege jederzeit erkennbar sein. In Notfallsituationen mit einem Stromausfall sind daher neben einer optischen Kennzeichnung nachleuchtende, wegweisende Sicherheitssysteme unerlässlich.

Für ganzheitliche Sicherheitskonzepte bietet FUMA jetzt mit dem Sicherheitsmatten-System Safe Clean TREND eine nachhaltige Anwendungslösung. Die Produktidee vereint leuchtende Sicherheitsfunktionen mit effizientem Schmutzfang in einem barrierefreien System. Andere Sicherheitselemente wie nachleuchtende Fluchtwegeschilder oder bodennahe Leitlinien werden dadurch optimal ergänzt. Neben zahlreichen anderen Innovationen wird auch diese Neuheit auf der „BAU 2017“ in Halle A6 Stand 318 präsentiert.

Weiße Sicherheitsleisten mit Leuchtfunktionen

Die innovative Systemkombination ist mit weißen Sicherheitsleisten ausgerüstet, die in einem plakativen Kontrast zu allen anderen Komponenten der Eingangsmatten stehen.

Bei einem Ausfall der Beleuchtung sorgt Safe Clean TREND mit seinen anhaltend nachleuchtenden Leisten für eine Orientierungshilfe

Dadurch sind die Matten auch für sehbehinderte Menschen besonders gut zu erkennen. Bei einem Lichtausfall zum Beispiel in beleuchteten Tiefgaragen, Treppenhäusern oder Gängen zeigt Safe Clean TREND alle seine Stärken: Spezielle Pigmente in den Sicherheitsleisten speichern die Lichtenergie und sorgen nun in den entscheidenden Minuten der Orientierung für einen anhaltenden Leuchteffekt. Auch bei völliger Dunkelheit bleibt die Matte sichtbar und Eingangsbereiche, Ausgänge und Fluchttüren sind leichter zu finden.

Anhaltender Nachleuchteffekt – hohe Langlebigkeit

„Der sicherheitsgebende, lang anhaltende Nachleuchteffekt basiert auf phosphoreszierenden Pigmenten mit einer Leuchtdichte nach DIN 67510, Teil 1 von 200 mcd/m2 – 1 Minute nach Beleuchtungsausfall und mindestens 20 mcd/m2 nach 10 Minuten“, erklärt Ralf Geggus, Geschäftsführer von FUMA. Darüber hinaus punktet Safe Clean TREND mit einer hohen Langlebigkeit. Die Oberfläche der Sicherheitsleisten besteht aus kratzfestem Kunststoff und ist dadurch äußerst strapazierfähig.

Taktile Systemkombinationen erhöhen die Sicherheit

Vor allem vermittelt eine durch mehrere Sinne aufgenommene Orientierungshilfe eine hohe Sicherheit. Dazu lassen sich die nachleuchtenden Sicherheitsleisten auch mit den taktilen Leitsystemen von FUMA kombinieren. Für die richtungsweisenden Leitfunktionen werden hierzu Profileinlagen in unterschiedlichen Strukturen und Farben eingesetzt. Zudem unterstützt eine kontrastierende Verlegeausrichtung das wegführende Konzept. Diese tastbaren Bodenindikatoren können mit den Füßen oder dem Langstock leicht wahrgenommen werden.

Universelle Einsatzbereiche – individuelle Maßanfertigung

FUMA hat mit Safe Clean TREND sein umfangreiches Systemprogramm erweitert. Die neuen Aluprofile sind in den Bauhöhen 17 mm und 22 mm erhältlich und können in alle TOP CLEAN Fußmatten-Systeme von FUMA eingesetzt werden. Mit den universellen Sicherheitselementen und einer variantenreichen Palette von Rips- und Bürsteneinlagen, Gummiprofilen und Kratzleisten entstehen intensiv reinigende Systemkombinationen für jeden Anwendungsbereich. Die Profileinlagen stehen in zahlreichen Farben zur Wahl. Auch wird eine Fertigung von pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in RAL-Farben angeboten.

Jede Matte wird individuell nach Maß gefertigt. Ebenso Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen und Rundungen. Und das in nur fünf Arbeitstagen. Zudem sind durchgängig schalldämmende Gummiprofile auf der Unterseite integriert, diese verhindern zuverlässig Trittschall. Diese Technologie ist im Vergleich zu Schaumstoff-Dämmungen besonders langlebig.

Weitere Informationen unter http://www.fuma.com