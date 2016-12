Neurofeedback Infotage für das Jahr 2017 stehen fest

München/Konstanz, 12. Dezember 2016. Das Neurofeedback Netzwerk gibt die Termine der Neurofeedback Infotage für das Jahr 2017 bekannt.

Neurofeedback ist eine nicht-medikamentöse Therapiemethode, die es ermöglicht, die Selbstregulationsfähigkeit des Gehirns zu verbessern. Insbesondere bei psychischen und regulativen Erkrankungen des Gehirns kann Neurofeedback ein sinnvoller Therapiebaustein sein. Die Neurofeedback Infotage ermöglichen Fachanwendern einen ersten Einstieg in die Behandlungsmethode. 2017 startet die Veranstaltungsreihe am 14. Januar in Basel. Im Laufe des Jahres folgen zahlreiche weitere Termine innerhalb Deutschlands u.a. in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart. Nähere Informationen zu den Infotagen und Veranstaltungsorten finden Sie auf der Website des Neurofeedback-Netzwerks.



„Neurofeedback Infotage 2017“

14.01.17: Basel / 14:00 - 18:00 Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie, Basel

21.01.17: Münster / 9:30 - 13:30 Deutsche Angestellten Akademie DAA Münster, Münster

28.01.17: Heidelberg / 14:00 - 18:00 Leonardo Hotel, Heidelberg

04.02.17: Düsseldorf / 10:00 - 14:00 Präha Bildungszentrum, Düsseldorf

18.02.17: Kassel / 11:00 - 15:00 Best Western Plus Hotel, Kassel

18.02.17: Koblenz / 14:00 - 18:00 Hotel Contel, Koblenz

06.03.17: Berg am Starnberger See / 14:00 - 18:00 Hotel Schloss Berg, Berg

18.03.17: Weimar / 14:00 - 18:00 Dorint Hotel am Goethepark, Weimar

25.03.17: Bayreuth / 14:00 - 18:00 Hotel Rheingold, Bayreuth



Nach einer Einführung in die Grundlagen, Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten anhand von Neurofeedback-Systemen stehen die Experten von EEG Info den Teilnehmern für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Neurofeedback Infotage richten sich ausschließlich an Fachanwender wie Psychiater, weitere Fachärzte, Psychologen sowie Ergotherapeuten, die Neurofeedback in ihr Behandlungsspektrum aufnehmen möchten.

Anmelden können sich Interessenten bis ca. 14 Tage im Vorfeld über das Kontaktformular des Veranstalters EEG Info unter http://www.eeginfo-neurofeedback.de/nc/eeginfo/kontakt.html oder per E-Mail an das Neurofeedback-Netzwerk über

