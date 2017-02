Neustar optimiert Vertriebs- und Marketingkampagnen für Proximus

Führender belgischer Telecom-Betreiber maximiert Marketing-ROI durch leistungsfähige Analytik

Hamburg, 13. Februar 2017 – Neustar, ein herstellerunabhängiger Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, hat heute seine Zusammenarbeit mit Proximus bekannt gegeben. Neustar wird den belgischen Telecom-Betreiber dabei unterstützen, seine landesweiten Marketing-Kampagnen mit fundierten Daten zu analysieren und so zu optimieren. Durch den Einsatz der Neustar MarketShare Lösung erhält Proximus einen umfassenden Überblick über seine Investitionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing und kann auf dieser Basis den Erfolg seiner Kampagnen-Platzierung optimal kontrollieren. Proximus wird darüber hinaus auch Consulting-Leistungen von Neustar MarketShare in Anspruch nehmen, um sein Datenmanagement zu verbessern, weitergehende Erkenntnisse zu gewinnen und den ROI seiner Kampagnen zu steigern.

Bedarfsgerechte Kontrolle und Optimierung von Marketing-Kampagnen

Proximus suchte nach einem Partner, der ein ganzheitliches Bild von der Wirksamkeit seiner Vertriebs- und Marketingaktivitäten bereitstellen kann – von der Wirkung von Incentive- und Werbemaßnahmen bis hin zu externen Faktoren wie Aktivitäten von Mitbewerbern und Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld. Im Anschluss an ein umfangreiches Pilotprogramm entschied sich Proximus für die fortschrittliche Analytiklösung von Neustar MarketShare. Das Unternehmen verfügt dadurch jetzt über ein reichhaltiges Instrumentarium für die Budgetplanung sowie für die bedarfsgerechte Kontrolle und Optimierung seiner Kampagnen, sowohl auf einer übergreifenden Ebene als auch im Detail.

Maßgeschneiderte Ansprache unterschiedlicher Kundengruppen

Catherine Deltenre, Director, Corporate Strategy and Market Insights bei Proximus, erklärt: „Wir bei Proximus müssen die schwierige Aufgabe meistern, verschiedene Kundengruppen mit dem richtigen Angebot zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, und dies in einem hart umkämpften Markt. Durch die Zusammenarbeit mit Neustar sind wir in der Lage, unsere Investitionen und Ressourcen für Marketing- und Vertriebsmaßnahmen in unseren Vertriebskanälen, Kommunikationsmethoden und Marketingtechniken zu planen und zu steuern, um die vertriebsfördernde Wirkung zu maximieren und einen höheren ROI zu realisieren.“

Genaue Planung bis hin zum optimierten Einsatz der Datenbestände

Die Neustar MarketShare Lösung erlaubt Proximus die genaue Planung seiner Vertriebs- und Marketingausgaben und eine regelmäßige Neuverteilung seiner Budgets zur Maximierung des ROI aus seinen Kampagnen. In Zusammenarbeit mit den Consulting-Services von Neustar MarketShare ist Proximus auch in der Lage, seine Datenbestände zu nutzen und zu optimieren, um die Wirksamkeit seiner Maßnahmen zu planen und vorherzusagen.

Ganzheitliche Modellierungs- und Monitoring-Lösungen

Auch Luis Chaves, Managing Director von Neustar MarketShare UK, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Planung und Management von Maßnahmen in multikulturellen Ländern mit reifen Märkten wie Belgien stellen an Markenanbieter besondere Anforderungen, wenn es darum geht, zielgerichtete Kampagnen in allen Details erfolgreich umzusetzen. Durch Einbeziehung ganzheitlicher Modellierungs- und Monitoring-Lösungen mit Hilfe von Neustar ist Proximus jetzt in der Lage, seine Kampagnen zu optimieren und den ROI der durchgeführten Marketingmaßnahmen exakt zu ermitteln.“