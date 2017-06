New Gastroline liefert Erdbeer-Waffeleisen für Karls Erdbeerpromenade

Hochwertige Geräte werden ab Pfingsten 2017 im Erlebnis-Dorf Rövershagen eingesetzt.

Am 3. Juni 2017 eröffnet Karls in seinem Erlebnis-Dorf Rövershagen eine neue Familienattraktion: eine Erdbeerpromenade, die zum Entdecken und Verweilen einlädt. Highlights der Erholungs- und Hofladen-Meile sind das weltgrößte Erdbeerkörbchen mit Drive-in, eine Hof-Gärtnerei, ein Erdbeer-Waffelhaus und eine Popcorn-Manufaktur. Die New Gastroline GmbH aus Barth, Experte für Gastronomie-Service und -Bedarf, liefert dafür nicht nur Möbel und Backöfen, sondern auch zehn hochwertige Waffeleisen mit einzigartiger Erdbeer-Backform.

Das Team von Karls legt aus Tradition sehr viel Wert auf eine erstklassige und fachgerechte Verarbeitung eigener Produkte. Das nehmen die Gäste mit all ihren Sinnen wahr; das schätzen die Gäste. Aus diesem Grund erweitert das Unternehmen sein Sortiment um selbst hergestelltes Popcorn sowie Waffeln mit Vanille-Eis und Erdbeeren. Beides wird vor den Augen der Kunden frisch zubereitet.

Damit die Zubereitung reibungslos gelingt, bedarf es einer zuverlässigen Ausstattung, die höchsten Anforderungen im täglichen Gastronomie-Geschäft gewachsen ist. Diese Ausrüstung liefert New Gastroline in Form von professionellen Heißluftöfen und Möbeln für die Popcorn-Manufaktur sowie zehn Profi-Waffeleisen für das Erdbeer-Waffelhaus.

„Die Waffeleisen müssen ganz besonderen Ansprüchen genügen: Als größter Erdbeerproduzent Norddeutschlands möchte Karls seinen Kunden selbst zubereitete Waffeln im Erdbeerdesign anbieten. Auf dem Markt gab es jedoch keine entsprechenden Geräte“, erklärt René Reichel, Leiter der Planungsabteilung von New Gastroline. Also habe Karls das Barther Unternehmen damit beauftragt, exklusive Waffeleisen zu planen und zu beschaffen. „Das Ergebnis ist eindrucksvoll. Die Gussform aus Aluminium im Erdbeer-Look macht Appetit. Damit bleibt Karls der eigenen Marke auf ganzer Linie treu.“

New Gastroline arbeitet bereits seit vielen Jahren mit dem Unternehmen aus Rövershagen erfolgreich zusammen und ist auch an der Planung der Eis- und Popcorn-Produktion in der Erdbeerpromenade beteiligt.

Termin: 3. Juni 2017, Karls Erlebnis-Dorf, Purkshof 2, Rövershagen