Nicht nur in der Tradition verbunden: Die VCK Logistics SCS AG erweitert ihr Partnernetzwerk um die Manigatterer GmbH & Co. KG

Die VCK Logistics SCS AG ist mit dem Portfolio Transportdienstleistungen, Warehousing und Last-Mile Logistics auf dem Schweizer Markt seit 2012 vertreten.

Der Mutterkonzern, die VCK Group mit Sitz in den Niederlanden, feierte vor zwei Jahren sein 100-jähriges Firmenjubiläum. In der Firmengeschichte hat sich die VCK Group zu einem herausragenden Spezialisten unter den Logistik-Dienstleistern entwickelt.Sowohl die VCK Group als auch die Manigatterer GmbH & Co. KG stehen für über viele Jahre gewachsene Tradition, verbunden mit modernster Technologie. Die Manigatterer GmbH & Co. KG ist eine österreichische Fachfirma im Bereich Bankeinrichtung, die Möbel in der eigenen Manufaktur mit hochmodernen technischen Maschinen erzeugt. Das Familienunternehmen ist insbesondere im Bankensektor aktiv und auf deren Organisation, Einrichtung und Sicherheit spezialisiert. Die daraus resultierenden Anforderungen prägen bis heute die Qualität der Produkte.

Expansion und Erweiterung des Service-Portfolios

Beide Unternehmen profitieren stark von der neuen Partnerschaft. Die VCK Logistics SCS AG initiierte die Zusammenarbeit mit der Manigatterer GmbH & Co. KG, um deren qualitativ hochwertigen Möbel bei Installationen in der Schweiz mit anzubieten zu können. So konnte der Logistikdienstleister das Leistungsportfolio für seine Kunden noch weiter ausbauen.

Die Manigatterer GmbH & Co. KG war bisher in der Schweiz nicht aktiv. Durch die Kooperation mit der VCK Logistics SCS AG kann der Bankeinrichter nun in die Schweiz expandieren und auch dort seine vielfältigen Services anbieten.

Aktuell planen die VCK Logistics SCS AG und die Manigatterer GmbH & Co. KG ihr erstes gemeinsames Projekt für einen großen Hersteller für Bankomaten in der Schweiz. „Wir freuen uns sehr, mit der Manigatterer GmbH & Co. KG einen qualifizierten Partner für die gemeinsame Kooperation gewonnen zu haben. Durch die geballte Traditionspower können wir unseren Kunden noch weitere zuverlässige und moderne Service-Lösungen anbieten“, so Dirk Völker, Geschäftsführer der VCK Logistics SCS AG.