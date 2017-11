Nichtinvasive MBST Arthrose-Behandlung jetzt auch in Villingen-Schwenningen

Immer stärker fragen Patienten nach nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten für weit verbreitete degenerative Erkrankungen wie Arthrose oder Bandscheibenbeschwerden.

Die Praxis für Orthopädie Villingen Dr. Stefanie Reincke in Villingen-Schwenningen bietet umfassende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten, ab November auch die innovative MBST Kernspinresonanz-Therapie.

Degenerative Volkskrankheiten nehmen immer stärker zu

Der medizinische Fortschritt sorgt für eine steigende Lebenserwartung. Durch diese Entwicklung nehmen auf Verschleißerscheinungen zurückzuführende Probleme des muskuloskelettalen Systems immer weiter zu. Inzwischen leiden Millionen Menschen alleine in Deutschland an Gelenkerkrankungen, Osteoporose und Bandscheibenschäden. Arthrose ist weltweit die am häufigsten diagnostizierte Gelenkerkrankung und in Deutschland sind die schmerzhaften Symptome einer der häufigsten Gründe, um einen Arzt zu konsultieren.

Innovative Medizintechnik in Villingen-Schwenningen

Immer mehr Patienten auf der Suche nach Abhilfe für ihre Beschwerden wenden sich in diesem Zusammenhang an die Orthopädie Villingen. Dr. Stefanie Reincke ist es wichtig, in ihrer Praxis einen ganzheitlichen Therapieansatz zu verfolgen, in dem auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten eingegangen wird. Ihr Schwerpunkt ist dabei die konservative, also nichtoperative, Orthopädie. Ab November steht ihren Patienten auch die MBST Kernspinresonanz-Therapie zur Verfügung – bisher einzigartig in Villingen-Schwenningen.

MBST-Therapie zur Stimulation regenerativer Prozesse

Die MBST-Therapie ist eine therapeutisch genutzte Entwicklung basierend auf der bildgebenden MRT-Technologie. Dabei werden, vereinfacht gesagt, starke Magnetfelder und Radiowellen kombiniert, um Wasserstoffprotonen im Gewebe anzuregen. Die Radiowellen übertragen den Protonen Energie, wodurch sich ihre biophysikalischen Parameter messbar verändern. MBST nutzt Kernspinresonanz jedoch nicht für diagnostische Zwecke, sondern hat mit ihrem kausalen Therapieansatz das Ziel, Zellen auf molekularer Ebene durch eine gezielte Energieübertragung auch metabolisch zu stimulieren und körpereigene Regenerationsprozesse auszulösen. Dabei sind keine operativen Eingriffe, Spritzen oder Medikamente nötig. Derzeit können u. a. Arthrose, Osteoporose, Knochenstoffwechselstörungen und Bandscheibenschäden sowie Verletzungen an Muskeln, Bändern, Sehnen und Knochen behandelt werden.

Patienteninformationsveranstaltung am 8. November 2017

Am Mittwoch, dem 8. November 2017, findet im Dormero Hotel, Rietstr. 27-31, 78050 Villingen, eine Informationsveranstaltung zur therapeutischen Nutzung der Kernspinresonanz-Technologie statt. Die Praxis Dr. Stefanie Reincke informiert interessierte Betroffene über die Möglichkeiten der Behandlung von Arthrose, Osteoporose und anderen degenerativen Erkrankungen mit der nichtoperativen MBST-Therapie. Der Eintritt ist frei.