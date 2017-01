Niederrhein Tourismus mit neuen Katalogen, Magazin und Internetauftritt - Bekanntes und Unbekanntes am Niederrhein entdecken

Niederrhein - Im neuen Design präsentieren sich die Kataloge 2017 der Niederrhein Tourismus GmbH „Freizeit am Niederrhein“ und „Übernachten am Niederrhein“. Die jetzt im handlichen Format gestalteten Broschüren geben einen Überblick über das vielfältige Angebot am Niederrhein.

Ihr Ziel: Schon beim Blättern Lust zu machen, die Region zu erkunden. Auch die Internetseite http://www.niederrhein-tourismus.de wurde relauncht: Sie ist nun noch nutzerfreundicher und passt sich in der Darstellung automatisch an PC, Tablet und Smartphone an.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es das Magazin „Auszeit am Niederrhein“ 2017 in einer neu-en Auflage. „Das Magazin spiegelt die Vielfalt des touristischen Angebots am Niederrhein wider“, betont Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH. So werden unter anderem neue Gastbetriebe und Kulturangebote vorgestellt. Unterhaltsam informiert die Niederrhein Tourismus GmbH darin über Bekanntes und Unbekanntes am Niederrhein: Spannend ist die Reportage „Ein Bett im Laubwald - Waldbaden“, in der man erfährt, wie es sich anfühlt, einen Tag und eine Nacht im Wald zu verbringen. Ausgerüstet nur mit einem Rucksack, einem Schlafsack und einer Taschenlampe.

Andrea Rayers, Reporterin des Magazins Auszeit, beim Waldbaden in der Leucht – einem Waldgebiet des Regional-forstamts Niederrhein in der Nähe von Kamp-Lintfort.

Mit einem stylischen Liegefahrrad erkundet die Britin Helen Hancox die flache Landschaft des Niederrheins. Unfassbare 100.000 Kilometer hat die Bloggerin in den vergangenen acht Jahren so zurückgelegt. Wie sich das anfühlt, lässt sich ebenfalls im Magazin Auszeit am Niederrhein nachlesen.

Das Magazin und die beiden Kataloge sind kostenfrei erhält-lich in allen Städten und Gemeinden der Kreise Kleve, Wesel und Viersen sowie bei der Niederrhein Tourismus GmbH in Viersen. Bestellt werden können sie außerdem unter der Telefonnummer 02162-817903 und per E-Mail: .

Auch auf der Internetseite http://www.niederrhein-tourismus.de können die Kataloge geordert werden. Wer möchte kann sie hier auch direkt am Bildschirm durchblättern und natürlich auch lesen. Denn nicht nur die Kataloge, auch der Internetauftritt der Niederrhein Tourismus GmbH hat ein neues modernes Design: „Die Navigation wurde deutlich vereinfacht, so dass die Menüführung noch nutzerfreundlicher ist“, erklärt Martina Baumgärtner. Auch die Optik und Lesbarkeit wurden verbessert.

Hinzu kommen zusätzliche Funktionen wie das Favorisieren bestimmter Inhalte oder Orte, die man sich dann bequem auf einer Karte anzeigen lassen kann. Hinzugekommen sind ebenfalls eine Filterfunktion und die Volltextsuche nach dem Google-Prinzip.

Auch technisch hat sich der neue Internetauftritt verändert: So sind die Seiten nun responsiv. Das bedeutet, man kann die Homepage auf allen Geräten, vom heimischen Computer bis zum Handy in gleichbleibender Qualität nutzen. Zudem ist der Internetauftritt deutlich emotionaler geworden: Landschafts- und Detailaufnahmen zu verschiedenen Jahreszeiten sollen Besucher inspirieren und Lust auf den Niederrhein machen. Es lohnt sich also mal „vorbeizuklicken“.