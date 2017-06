Niedrige Energiekosten durch hohe Energieeffizienz

Zunehmend mehr Privathaushalte und Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, langfristig und vor allem nachhaltig die Nebenkosten wie z. B. die Stromkosten effektiv und spürbar zu reduzieren und sich gleichzeitig unabhängiger von klassischen Energieversorgern zu machen.

Der kalkulatorische Preisansatz für die Investition spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, solange eine Nachhaltige und effiziente Kostensenkung herbeigeführt wird.



Im Bereich der effizienten Energieversorgung gibt es nachweislich bis heute einen noch nicht gedeckten Bedarf an qualifizierten Fachberatern und Fachunternehmern, die im Besitz des benötigten Know-hows in Bezug auf die technischen Möglichkeiten zu effizienten Energielösungen sind. Die Beratungsleistung ist in vielen Fällen nicht auskömmlich und konzentriert sich immer wieder auf das, was schon seit Jahrzehnten installiert wurde, ganz nach dem Motto: „Das wurde schon immer so gemacht“. Genau hiervon muss sich der heutige Fachberater und Installateur distanzieren. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Es steht aktuell ausreichend Technik aus den Bereichen Photovoltaik, Stromspeicher, Haussteuerungen, Wärme aus Strom, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Lichtsysteme und noch vieles mehr, zur Verfügung. „Durch das Angebot vielfältiger Einzelkomponenten können effiziente technische Lösungen die sich am wirklichen Bedarf ausrichten, installiert werden. Nur so können die Energiekosten nachhaltig reduziert und in vielen Fällen sogar Optionen für weitere Maßnahmen zur Nebenkostensenkung geschaffen werden. Dieses gilt sowohl für Neu- und Bestandsbauten. Durch den aktuellen Stand der Technik kann z. B. ein klassisches Einfamilienhaus (Neubau ca. 100 m²) für einen Fixbetrag in Höhe von 35,95 Euro pro Monat, betrieben werden. In diesem Beispiel sind Strom und Heizung inbegriffen“ erläutert der zertifizierte Energieeffizienzauditor und Elektrotechnikermeister Rainer Köpsell vom enerix Fachbetrieb Neumünster – Kiel.

Durch die heute gegebene Technik können für Hausbesitzer und Unternehmen – Maßgeschneiderte, individuelle Lösungen für eine günstige und unabhängige Energieversorgung geliefert werden. Unabhängig von Energiekonzernen und steigenden Kosten. Günstig, weil die Energie selbst produziert und direkt genutzt werden kann.

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei unseren kostenlosen Informationsveranstaltungen zum Thema Solarstrom und hocheffiziente Energielösungen. Melden Sie sich einfach telefonisch unter 04321 – 783 44 63 an.

Rainer Köpsell