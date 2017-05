Nighttalk.TV #derLampeitl - die interaktive Talksendung im Web

„Klassisches TV ist auf dem Rückzug.“1 So Bitkom, der Digitalverband Deutschlands. Nach einer Umfrage unter 1000 Personen ab 14 Jahren nutzen bereits 73% der Befragten Videostreaming.

Hochgerechnet entspräche das rund 40 Millionen Menschen in Deutschland. 18% können sich sogar vorstellen, in Zukunft ganz auf klassisches Fernsehen zu verzichten. Wie so oft die USA machen es vor. Dort sind Web TV-Sender weit stärker auf dem Vormarsch. Legendäre Nighttalk-Sendungen erreichen schon seit Jahren zig Millionen Zuschauer. Tendenz weiter steigend. Dabei gilt wenig überraschend: je jünger die Zielgruppe, um so wichtiger das Web.



Die Zuschauer sind Teil der Sendung.

Mit ein Grund für die Entwicklung dürfte sein, dass Internet-TV mehr kann, als klassisches Fernsehen. Neben der Mobilität liegen seine Stärken vor allem darin, Live-Interaktionen zu fördern. Bei Nighttalk.TV #derLampeitl können sich die Zuschauer auf nahezu allen Kanälen live an der Sendung beteiligen. Zur Auswahl stehen eine kostenfreie Hotline, E-Mail, Whatsapp, Youtube, Twitch, Facebook und Twitter. Fragen und Kommentare beteiligter Zuschauer verleihen dem Format, das jeden Montag und Freitag live von 23 bis 24 Uhr ausgestrahlt wird, eine attraktive Mehrdimensionalität. Attraktiv ist auch die Möglichkeit alle Sendungen nach der Liveausstrahlung jederzeit abrufen zu können.



„Es gibt kaum Tabus.“

„Bei uns kommt alles zur Sprache“, so Joachim Lampeitl, Gründer und Moderator von Nighttalk TV. „Wir bedienen Themen des Mainstream, reden über zwischenmenschliche Kommunikationsprobleme, stellen außergewöhnliche Menschen vor bis hin zu Diskussionen aus dem politischen Bereich.“ Seit September 2016 gelingt es dem Moderator zweimal wöchentlich mit seinen Talkgästen auf einer sehr persönlichen Ebene zu kommunizieren. Er geht offen mit jeglichen Themen um, selbst wenn sie sonst wenig mediale Berücksichtigung finden und begegnet seinem Gegenüber stets mit menschlicher Wertschätzung.



Interessierte Gesprächspartner nehmen gerne Kontakt auf: www.nighttalk.tv/kontakt/

