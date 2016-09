Noch 99 Tage sind es bis Weihnachten. Der Weihnachtsmann hat keine Zeit, sich auszuruhen.

Königstein/Sachsen ... Aber das hat Toni der Weihnachtsmann alias Karsten Gust auch gar nicht vor.

Seit nunmehr 28 Jahren packt ihn die Leidenschaft, sich sein rotes Kostüm überzuziehen und den Menschen Freude zu bringen. Zeit, all die vergangenen Ereignisse Revue passieren zu lassen. In seinem Buch »Toni der Weihnachtsmann - Mein Leben als Weihnachtsmann« erzählt er Anekdoten aus seinem Weihnachtsmannleben. Wie kam er einst dazu, sich den weißen rauschigen Bart überzustreifen? Was waren seine skurrilsten Geschenke und warum wollte er seinen Job an den Nagel hängen?All dies erfährt der Leser in seinem Buch »Toni der Weihnachtsmann«.Ein Stück weit ist dies für Karsten Gust auch Vergangenheitsbewältigung. Denn das Schicksal macht auch vor einem Weihnachtsmann nicht Halt. Es traf ihn ein schwerer Schlaganfall, der ihm Gedächtnis und Sprache raubte. Bis heute ist er Legastheniker.So suchte er sich Hilfe in Form einer Co-Autorin. Uta Steller (33) übernahm diese Aufgabe mit Freude und schrieb, anhand der Erlebnisse von Karsten Gust, dessen Geschichte nieder. Für Uta Streller eine einmalige und vor allem besondere Erfahrung, denn mit »Toni der Weihnachtsmann - Mein Leben als Weihnachtsmann« debütiert die Autorin mit ihrem ersten eigenständigem Werk.

Heute ächzen wir noch über die letzten sommerlichen Tage. Doch bald ist es so weit. Der Winter naht und damit die Weihnachtszeit. Haben auch Sie jetzt ein wenig weihnachtliche Vorfreude in sich aufsteigen gespürt? Sind Sie neugierig auf den Weihnachtsmann und möchten Sie mehr über ihn erfahren?

Dann lesen Sie doch einmal hinein!

