Noch mehr frische Burger für Berlin

Im Berliner Ortsteil Moabit hat das Franchiseunternehmen burgerme seinen vierten Hauptstadt-Store eröffnet – mit Erfolg.

München. Die Spreemetropole bekommt Verstärkung: Am Mittwoch hat der neue burgerme-Store im Herzen Berlins seinen Betrieb aufgenommen. Als Standort hat sich das schnell wachsende Franchiseunternehmen für das traditionelle Arbeiterviertel Moabit entschieden, in dem heute Menschen aus allen Kulturen zusammenkommen. „Die sozio-demografischen Daten wie Kaufkraft, Zentralität und Einwohnerstruktur sind für uns bei der Standortsuche immer entscheidend“, sagt burgerme-Gründer Johannes Bankwitz, „der aufstrebende Trendbezirk Moabit konnte in allen Bereichen überzeugen und bietet unserem neuen Franchisepartner eine vielversprechende Ausgangssituation.“ Der neue burgerme-Store liegt zwischen Turmstraße und Spree, in der Gotzkowskystraße 7.



Frisch, freundlich, familiär

Der Start des neuen burgerme-Stores hätte kaum besser laufen können, da ist sich das neue Team in Moabit einig. Die Leitung des Stores hat der erfahrene Systemgastronom Ben Hoffmann übernommen. Und er hat personelle Verstärkung von Zuhause mitgebracht: Zu seinem Team gehören auch Mitglieder seiner Familie – beste Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf im Store. Darüber hinaus verfügt der neue burgerme-Franchisepartner über einen großen Erfahrungsschatz in der Leitung von gastronomischen Betrieben, da er bereits viele Jahre erfolgreich einen Heimlieferservice geführt hat. „Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben“, sagt Ben Hoffmann, „dabei haben für mich die Zufriedenheit unserer Kunden und die hohe Qualität unserer Burger und Salate oberste Priorität.“

Telefon, Web, App

Bis sich alle Arbeitsabläufe im neuen burgerme-Team eingespielt haben, nimmt der Store zunächst nur Vorort- und Abholbestellungen entgegen. „Damit haben wir bei unseren letzten Neueröffnungen gute Erfahrungen gemacht“, sagt burgerme-Gründer Johannes Bankwitz, „das Liefergebiet werden wir dann zeitnah freischalten und nach und nach ausweiten.“ Letzten Endes soll der Lieferradius der Burgerboten etwa drei Kilometer betragen. „So kommen alle Bestellungen schnell und zuverlässig beim Kunden an.“ Bestellungen können in der Zeit von 11 bis 23 sowohl telefonisch als auch über den Webshop und die App erfolgen – oder direkt beim neuen burgerme-Team im Store.