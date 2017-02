Nor Lines steigert Produktivität und Effizienz mit PoD- und Logistik-Management-Lösungen von Zetes

Brüssel/ Oslo/ Hamburg, 23. Februar 2017 — Die DSD-Konzerntochter Nor Lines AS, einer der größten Logistikdienstleister Norwegens, hat sich für Zetes als langfristigen Supply-Chain-Technologiepartner entschieden, um die Geschäftsprozesse des Unternehmens zu optimieren, Effizienz und Produktivität zu steigern sowie Kosten zu senken.

Die Logistik Management Lösung ZetesMedea sowie die Zustell-Management (PoD) Lösung ZetesChronos, als Vollservice Variante inkl. Gerätemanagement-Funktionalität (MDM) durch die MCL™ Mobility Platform, gewährleisten von nun an eine deutliche Verbesserung der Visibilität in Echtzeit bei gleichzeitig ansteigender Effizienz.

Fit für das Geschäft der Zukunft

Nor Lines betreibt eine Fahrzeugflotte von 450 Lkws und sieben Verteilzentren. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft des DSD-Konzerns, eines der größten Speditions- und Reedereiunternehmen in Norwegen. Im Zuge einer Projektausschreibung wählte Nor Lines zwei sich harmonisierende Lösungen aus der Collaborative Supply Chain Suite von Zetes aus. Die hohe Effizienzsteigerung bei gleichzeitig verbesserter Transparenz aller Prozesse waren die Hauptentscheidungskriterien.

Effiziente Lagerlogistik

ZetesMedea wird in den Verteilzentren von Nor Lines eingesetzt, um die Präzision und den Durchsatz der Güterannahmeprozesse zu erhöhen. Hierzu wird der erste Eingang der Güter verbucht. Anschließend werden diese durch das Verteilnetz weitergeleitet und schließlich an den Kunden geliefert. Jede Gütereinheit wird gekennzeichnet und verfolgt, an die betreffenden Abfertigungsbereiche geleitet und danach für den Weiterversand durch die diversen Transportagenten vorbereitet. Zetes lieferte außerdem die 400 Zebra TC75-Mobilgeräte für die Erfassung der Daten und die Verarbeitung dieser Transaktionen.

Rückverfolgbarkeit durch Liefernachweis

Die Zustell-Management-Lösung ZetesChronos sorgt für Transparenz in Echtzeit sowie die Rückverfolgbarkeit bei den Be- und Entlade-, Liefer- und Abholprozessen. Darüber hinaus ermöglicht sie, dass Güter, die noch nicht zur Abholung verbucht wurden, auf Basis einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit, abgeholt und befördert werden können. Mit dieser Funktion kann Nor Lines seine Dienste differenzieren, indem das Unternehmen seinen Kunden eine flexible, agile Lösung für unvorhergesehene Logistikanforderungen bietet.

Lückenloser Prüfpfad der Produktbewegungen

„Mit diesen Lösungen kann Nor Lines Güter sehr effizient durch das Verteilnetz leiten und Echtzeitdaten über den Standort aller Güter zu jedem Zeitpunkt generieren. So ergibt sich ein lückenloser Prüfpfad. Hierdurch können wir unseren Kunden zuverlässig versichern, dass ihre Güter das richtige Ziel pünktlich erreicht haben und jede Transaktion gemäß den einzelnen Compliance-Anforderungen ausgeführt wurde“, erklärt Klaus Bjordal, IT-Manager bei Nor Lines. „Das Ergebnis sind zufriedenere Kunden und die Unterstützung von Optimierungen im Geschäftsbetrieb, wie zum Beispiel mehr Flexibilität unserer Fahrer und höhere Transparenz. Außerdem kann Nor Lines dank der von den Zetes-Lösungen erfassten Daten neue Produkte und Dienstleistungen leichter in den Markt einführen. Dies steigert die Geschäftsumsätze und ermöglicht ein höheres Innovationspotenzial für unsere Dienstleistungen bei gleichzeitiger Senkung der Transaktionskosten.“

Zentrale Verwaltung, schnelle Bereitstellung

ZetesChronos und ZetesMedea werden durch die MCL™ Mobility Platform unterstützt. Diese ermöglicht eine schnelle Implementierung sowie die Verwaltung der Softwareanwendungen und der Hardware mit minimalen Verwaltungsressourcen. Die cloudbasierte Mobile Enterprise Application Platform (MEAP) ist komplett auf Lieferkettenprozesse zugeschnitten. Sie versetzt Unternehmen in die Lage, mobile Apps mit wenig Aufwand erstellen, nutzen, und betreiben zu können sowie Benutzer und Geräte zentral zu verwalten.

Vollständig verwalteter Service ohne Kopfzerbrechen

Die Lösungen werden zum Festpreis als vollständig verwalteter Service geliefert, einschließlich Hardware, Software, Support, Wartung und SIM-Kartenbereitstellung. Dadurch kann sich Nor Lines auf die Entwicklung seines Geschäfts konzentrieren. Der Managed Service von Zetes erfordert keinen Kapitalaufwand und erspart Nor Lines während der kommenden fünf Jahre, in denen das Unternehmen das Know-how von Zetes in der Supply-Chain-Technologie nutzen wird, jegliches Kopfzerbrechen über die Finanzierung und den Betrieb der Lösungen.



ZetesChronos: http://www.zetes.de/supply-chain/so....-der-strasse-zeteschronos

ZetesMedea: http://www.zetes.de/supply-chain/so....tikausfuehrung-zetesmedea