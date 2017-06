Nostalgie pur mit den Küchenwaagen von Bloomingville

Köln, 09.06.2017 – Zum Backen und Kochen benötigt man zwangsläufig eine Küchenwaage zum Abwiegen der Zutaten.

Wer das Gewicht exakt ablesen möchte, entscheidet sich für eine Digitalwaage. Wer Backtradition schätzt, nimmt gerne Küchenwaagen von Bloomingville im Retro-Stil.

Vorzüge digitaler und analoger Waagen für die Küche

Moderne oder Backtradition? Diese Frage stellt sich manchmal bei der Zubereitung von Gebäcken. Bei kaum einem anderen Backzubehör scheiden sich die Geister so sehr wie bei Küchenwaagen. Die einen schwören auf die kleinen, flachen und somit handlichen Digitalwaagen, die auf das Gramm genau das Gewicht anzeigen und nach dem Einsatz wieder platzsparend im Schrank verstaut werden. Dafür benötigen sie jedoch Strom, den sie meist über eine Batterie beziehen.

Andere Hobbybäcker oder Back-Profis setzen hingegen auf Backtradition und verwenden analoge Waagen, insbesondere solche im sogenannten Retro-Stil, wie die Küchenwaagen von Bloomingville. Die Retro-Waagen erinnern mit ihrem Design an die Zeitepoche aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und vermitteln damit einen Hauch von Nostalgie. Dabei wurde das dänische Unternehmen erst im Jahr 2000 gegründet und produziert nicht nur Backzubehör, sondern auch Möbel und Garten-Accessoires.

Küchenwaagen von Bloomingville robust verarbeitet

Charakteristisch für die Küchenwaagen von Bloomingville ist die große Messskala, die wie ein Ziffernblatt einer Uhr gleich ins Auge springt. Im Gegensatz zur Waage mit elektronischer Anzeige, die lediglich Gewichtszustände widerspiegelt, gibt eine analoge Küchenwaage übrigens zu jedem Zeitpunkt das richtige Gewicht an. Zudem sind die Küchenwaagen von Bloomingville mit ihrem Metallgehäuse robust verarbeitet und mit gedeckten Farben lackiert. Pastell-Töne wie Rosa, Hellblau oder Türkis prägen dabei die Küchenwaagen von Bloomingville, die man im Onlineshop von MeinCupcake.de unter www.meincupcake.de/shop/Backzubehoer-und-Kuechenhelfer/Kuechenwaage/ findet. Damit werden die Küchenwaagen von Bloomingville nicht nur zu einem bloßen Arbeitsgerät in der Küche, sondern fungieren bei Nicht-Gebrauch auch als Design-Element in der Küche.

Küchenwaagen von Bloomingville schon mit Wiegeschalen ausgestattet

Ebenfalls typisch für die Küchenwaagen von Bloomingville im Retro-Look sind auch die integrierten Wiegeschalen. Vielfach kommen sie in Silber- oder Chrom-Optik daher und bilden damit einen Kontrast zum farbigen Gehäuse. Auch im Lieferumfang der Küchenwaagen von Bloomingville finden sich die Wiegeschalen wieder, die dabei genügend Raum zum Messen des Gewichts von Zutaten für Kuchen, Torten, Cupcakes oder anderen Gebäcken bieten. Mit den Küchenwaagen von Bloomingville lassen sich zwischen 3 bis 5 kg schwere Lebensmittel einzeln abwiegen.

Über die CAKE MART GmbH

MeinCupcake.de ist seit 2010 der Onlineshop für Backprofis und Hobby-Bäcker im Internet. Der Shop wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben und bietet für jeden Backenthusiasten nützliches Backzubehör, sowie hochwertige Backzutaten von bekannten Markenherstellern wie Wilton, Nordic Ware, Dr. Oetker, Städter oder Bloomingville. Das Sortiment von MeinCupcake.de umfasst derzeit fast 10.000 verschiedene Produkte rund um die individuelle Tortendekoration und das kreative Backen. Mittlerweile gibt es neben dem Onlineshop in den Innenstädten von Duisburg, Düsseldorf und Köln auch insgesamt drei CAKE-MART-Filialen.

