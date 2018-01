Notruf- und Serviceleitstelle der All Service Sicherheitsdienste GmbH ist weiterhin VdS zertifiziert

Die Notruf- und Serviceleitstelle (NSL), das Herzstück der All Service Sicherheitsdienste GmbH, wurde nach den neuen VdS-Richtlinie 3138 überprüft und wieder zertifiziert.

Die baulichen und technischen Voraussetzungen und die gesamte Sicherungskette wurde kontrolliert. Neben der Aufschaltung von Einbruch-, Brandmelde-, Überfall-, Gefahren- oder Störungsmeldeanlagen kann die NSL Aufzug- und Personennotrufsysteme, Videofernüberwachung und eine Totmannüberwachung durchführen. Die NSL der All Service Sicherheitsdienste GmbH besitzt höchste Verfügbarkeit und ist auf dem neuesten Stand der Technik. Die Alarmverfolgung wird durch den Revierdienst und der zertifizierten Interventionsstelle rund um die Uhr und bundesweit abgedeckt.„Wir haben eine der modernsten Notruf- und Serviceleitstellen in Deutschland. Unsere Mitarbeiter arbeiten trotz anspruchsvollen Alarm-Arbeitsumfeld immer effizient, wachsam und sind dementsprechend bestens in der Lage, auf Alarme und Notrufe zu reagieren.“, so Peter Haller, geschäftsführender Gesellschafter der All Service Sicherheitsdienste GmbH.

Positive Jahresbilanz 2017

Im Jahr 2017 wurden auf den gesamten Empfangszentralen in der Notrufleitstelle über 6,8 Millionen (im Vorjahr 6,49 Millionen) Meldungseingänge verzeichnet. Davon wurden von den Zentralisten 306.766 Alarme bearbeitet. Alle anderen Meldungseingänge sind automatisch protokollierte Hintergrundereignisse, wie Scharf- bzw. Unscharfschaltungen oder Routinerufe. Bei 14.240 Meldungen fuhr der Interventionsdienst zum Objekt.

Bei 726 Alarmmeldungen wurde durch die Leitstelle die Polizei bzw. die Feuerwehr informiert.