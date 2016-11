Auch dieses Jahr halten vier renommierte Vertreter zeitgenössischer Architektur an der Universität Stuttgart ihren Werkbericht.

Kazuyo Sejima gibt den Auftakt zur November Reihe 2016. Die japanische Pritzker-Preisträgerin stellt ihre Position und aktuelle Projekte ihres Büro „SANAA Architects“ vor. Die Gebäude des Büros sind bekannt für ihr Streben nach harmonischen Beziehungen zwischen Architektur und Natur. Klare Formen charakterisieren das Werk, Zurückhaltung den Stil. Studenten und Architekturinteressierte können sich auf einen spannenden Abend freuen. Mittlerweile gibt es die von der Sto-Stiftung geförderte Veranstaltungsreihe an sechs europäischen Universitäten in Graz, London, Mailand, Paris, Prag und Stuttgart. Alle Werkberichte können kostenfrei besucht werden.

Vortrag | 9. November | Beginn ist 19 Uhr |

Universität Stuttgart | Fakultät für Architektur und Stadtplanung | Hochhaus K2 | Tiefenhörsaal M 17.01 | Kepplerstraße 17 | 70174 Stuttgart

Bild 2: SANAAs Grace Farm in Connecticut erinnert an eine mäandernde Flusslandschaft. Ganz bewusst, denn Atmosphäre und Harmonie sind dem 1995 von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa gegründeten Architekturbüro wichtig. Foto: Sto-Stiftung/SANAA/Iwan Ba

Mehr Informationen unter: www.sto-stiftung.de

