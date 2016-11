"Think Tank Architecture" lautet der vielversprechende Titel der November Reihe 2016 an der TU Graz.

Eröffnet wird die Vortragsreihe von Kapstadts führendem Architekten Dr. Luyanda Mpahlwa. Seine Werkschau widmet sich der Intention und aktuellen Projekten seines 2009 gegründeten Büros DesignSpaceAfrica. Es dient als Plattform für dynamische Designprozesse. Gemeinsam entwickelt das DesignSpaceAfrica-Team zeitgenössisches Design zur Gestaltung nachhaltiger Lebensräume, getragen von einer leidenschaftlichen Vision für Architektur und Technik.

Die von der Sto-Stiftung geförderten November Reihen haben sich etabliert und sind bei Studenten und Architekturinteressierten gleichermaßen beliebt. Mittlerweile gibt es die Werkberichte hochinteressanter Vertreter zeitgenössischer Architektur an sechs europäischen Universitäten in Graz, London, Mailand, Paris, Prag und Stuttgart.

Dr. Luyanda Mpahlwa gründete 2009 das Architektur- und Designbüro DesignSpaceAfrica in Kapstadt. Foto: Sto-Stiftung/DesignSpaceAfrica

[Großes Bild anzeigen]

Vortrag | 14. November | Beginn ist 19 Uhr |

Technische Universität Graz | IAT Institut für Architekturtechnologie | Aula Alte Technik | Rechbauerstraße 12/l | 8010 Graz | Österreich



Der Eintritt ist kostenfrei.

Mehr Informationen unter: www.sto-stiftung.de

Wer die Zukunft meistern will, muss heute schon die Grundlagen dafür schaffen. Kaum ein Faktor ist dafür von so zentraler Bedeutung wie die Bildung derer, die sich den Herausforderungen von morgen stellen werden. Die Investition in die Ausbildung der jungen Generation ist also eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft.

Aus diesem Grund unterstützt die Sto-Stiftung junge Menschen in ihrer handwerklichen und akademischen Ausbildung. Neben der fachlichen Kompetenz soll dabei auch die Persönlichkeit und die soziale Verantwortung der Geförderten ein breites Fundament erhalten.

Der übergeordnete Zweck der Sto-Stiftung nimmt das Leitmotiv »Bewusst bauen« der Sto SE & Co. KGaA auf und fördert das Bewusstsein für die Bedeutung der umwelt- und menschengerechten Gestaltung des Lebensraumes.

Die Umsetzung dieser Stiftungsidee gliedert sich in vier Förderbereiche.