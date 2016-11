NovoNox überzeugt mit innovativen Maschinenbaukomponenten aus hochwertigem Edelstahl. Die mit größter Sorgfalt entwickelten Produkte für den Einsatz in hygienesensiblen Fertigungsbereichen trafen auch auf der diesjährigen Branchenmesse Cibus Tec im italienischen Parma auf großes Interesse und kurbeln den Absatzmarkt nachhaltig an.

Premiere für die NovoNox KG mit Sitz in Markgröningen nahe Stuttgart: Die erste Messepräsentation dieser Art im italienischen Parma wurde zum großen Erfolg. Kein Wunder, bieten die patentierten Inox Components einen herausragenden Lösungsansatz, um Kontaminationen mit Keimen und Partikeln schon im Vorfeld zu unterbinden. Damit bietet das Unternehmen sauberkeitsrelevanten Produktions- und Fertigungsbereichen ein hohes Maß an Sicherheit sowie beachtliche Zeitersparnisse im Rahmen der manuellen Reinigungsprozesse.

Hygienic Design bietet überzeugenden Mehrwert

Inox Components - dahinter stehen Edelstahlprodukte für den Maschinenbau wie etwa Klemmhebel, Kugelkopf- und Dünnschaftschrauben in der Variante Hygienic USIT®, sowie eine Vielzahl weiterer Komponenten nach Hygienic Design. Die speziellen Bedienteile und Normelemente aus nicht rostendem Edelstahl der Werkstoffklasse 1.4404 entsprechen sowohl den strengen Vorschriften der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und Medizintechnik sowie den hygienischen Anforderungen der Expertengemeinschaft von Maschinen- und Komponenten-Herstellern (EHEDG).

Die Präsentation der NovoNox KG auf der Messe Cibus Tec in Parma wurde zum großen Erfolg. (Foto: NovoNox KG)

Innovation pur auch im Bereich der Oberflächen, die im Kontakt zu Reinigungsmedien stehen: Sie werden hochglanzpoliert, sodass Ablagerungen auf den Flächen gar nicht erst entstehen. Auch Abrieb, Schmutz oder Reinigungslösungen haben keine Chance, anzuhaften. Die spezielle Dichtungsscheibe Hygienic USIT® und für den Lebensmittelbereich ausdrücklich zugelassene Dichtungswerkstoffe von Freudenberg Sealing Technologies perfektionieren die Sicherheit der angebotenen Produkte.



Innovative Produkte, neue Kunden, viel Branchenkompetenz

Insgesamt vier Messetage stand die NovoNox KG in Parma zur Verfügung, um sich vorzustellen, den großen Bedarf an Beratungswünschen zu realisieren und interessante Geschäftskontakte mit dem Ziel einer künftigen Zusammenarbeit zu knüpfen.

„Rund 300 Kataloge zu Produkten nach Hygienic Design, über 30 Hauptkataloge sowie 600 CDs zum Warenangebot wurden nachgefragt und verteilt. Auch dies verdeutlicht das starke Interesse an unserem Angebot und den Wunsch vieler Unternehmer, hygienesensible Bereiche so sicher, effizient und kontaminationsfrei auszustatten, wie nur möglich“, zieht Geschäftsbereichsleiter Jürgen Leuze positiv Bilanz. Rundumschutz und optimale Sicherheit, die zu ganz neuen Anwendungsmöglichkeiten in hygienesensiblen Produktionsverfahren führen - das ist es, worauf Unternehmen in keinem Fall verzichten können.