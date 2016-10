NovoNox präsentiert Messeneuheit - Willkommen auf der Cibus Tec Halle 5 Stand H59

Auf der diesjährigen CIBUS TEC präsentiert NovoNox die aktuelle Produktpalette im Hygienic Design und geht mit einer innovativen Messeneuheit an den Start.

Vorgestellt werden unter anderem neuartige, patentierte Kugelkopfschrauben im Hygienic Design: Eine Innovation für hygienesensible Produktions- und Fertigungsbereiche.

Die Cibus Tec zählt zu den bedeutendsten italienischen Ausstellungen für Lebensmitteltechnik und präsentiert Lösungen für alle Belange der Ernte, Verarbeitung und Verpackung von Gemüse, Obst, Milch und weiteren Lebensmitteln. Hier werden einem breiten und internationalen Fachpublikum die neuesten Technologien vorgestellt. Die umfangreiche Business-Plattform umfasst verschiedene Konferenzen und Gipfeltreffen, auf denen internationale Experten die Marktsituation und zukünftigen Trends reflektieren und diskutieren.

Hochglanzpolierte Kugelkopfschrauben

Erstmals ist in diesem Jahr auch die NovoNox KG dabei und präsentiert hochglanzpolierte Kugelkopfschrauben, die mit einem neuartigen, patentierten Sicherheitsantrieb ausgestattet sind.

Die NovoNox KG auf der Cibus Tec 2016 in Parma - Italien

Mit dem Einsatz dieser speziellen Inox-Komponenten von NovoNox lassen sich unbefugte Eingriffe schon im Vorfeld unterbinden. Dies ist besonders dann von großer Relevanz, wenn Sicherheitsabfragen im Hygienebereich nicht verstellt werden dürfen, wie etwa bei Lichttastern- und Schranken oder Türendlagen. Vorgestellt werden darüber hinaus weitere Produkte der aktuellen Hygienic-Design-Linie, die in Kooperation mit Freudenberg Sealing Technologies entwickelt werden. Mit dem Einsatz solcher Komponenten lassen sich höchste Hygieneanforderungen in sauberkeitsrelevanten Produktions- und Fertigungsbereichen sicherstellen. Diesbezügliche Standards werden somit auf einen deutlich höheren Level gesetzt.

Die NovoNox KG befasst sich bereit seit vielen Jahren mit der Entwicklung und Herstellung von nichtrostenden korrosionsbeständigen Inox-Elementen. Die Produkte sind stark nachgefragt, denn Branchen wie etwa die Lebensmittelindustrie, Pharmazie oder Medizintechnik stellen strenge Anforderungen an Maschinen und Komponenten. Partikel dürfen sich nicht ansammeln und Verschmutzungen müssen leicht zu erkennen und zu entfernen sein. Genau hier setzt das Unternehmen mit Sitz in Markgröningen an und bietet mit dem speziellen Hygienic Design-Sortiment die perfekte Lösung für hygienesensible Produktionsbereiche.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Die Messe findet vom 25. bis 28.10.2016 in der italienischen Stadt Parma statt und bietet eine hervorragende Gelegenheit, um sich über das weitreichende Angebot und Lösungsansätze für sauberkeitsrelevante Produktionen zu informieren. Willkommen am Stand H 059 in Halle 5. Geschäftsbereichsleiter Jürgen Leuze und das NovoNox-Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Kontakt:

NovoNox KG

Volmarstr. 2

71706 Markgröningen

Telefon: +49 7145 9361-0

E-Mail:

Pressekontakt:

Ursula Pidun

Telefon: +49 30 5381 2050