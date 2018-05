OMB AG Online.Marketing.Berater. startet mit neuem Portal zum Thema Praxismarketing für Ärzte

Mit gezielter Suchmaschinenoptimierung und SEO-Maßnahmen können Ärzte und Zahnärzte Patientenakquise betreiben und Ihr Praxismarketing auf die Gewinnung neuer Patienten ausrichten.

Die OMB AG Online.Marketing.Berater. hat zu diesem Zweck ein neues Portal entwickelt, mit dem Ärzte, Zahnärzte und Kliniken ihr Online-Marketing noch breiter aufstellen können.

Gemäß einer Studie des Empfehlungsportals „Jameda“ suchen 50 Prozent aller Patienten ihren Arzt online und nutzen dafür bevorzugt die Google-Suche. Daraus ergibt sich ein riesiges Potenzial an Suchanfragen, aus dem Mediziner schöpfen können – wenn deren Webseite, als digitale Eingangstür zur Ihrer Arztpraxis, an der richtigen Stelle gefunden wird. Um dies sicherzustellen, bedarf es nicht nur einer attraktiven Webseite, sondern auch einer entsprechenden Suchbegriffsrelevanz in den organischen Suchergebnissen der Google-Suche. Wer bei einschlägigen Suchbegriffen auf der ersten Seite gefunden wird, hat große Chancen, dass ein Patient den Weg in die jeweilige Praxis findet und sich für das ihm präsentierte Leistungsspektrum interessiert.

Möglich gemacht wird dies durch effiziente Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO), wie sie die OMB AG Online.Marketing.Berater. seit über zehn Jahren als Spezialdienstleister für die Bereiche Praxismarketing, Ärztemarketing und Klinikmarketing sowie SEO für Ärzte und Zahnärzte umsetzt. Die kürzlich veröffentlichte Webseite neue-patienten.com ist eine Initiative der OMB AG Online.Marketing.Berater., um Ärzte über die Chancen und den Nutzen der Suchmaschinenoptimierung zur Patientenakquise und Marketing für Ärzte zu informieren. Mediziner erfahren hier, wie sie die Potenziale aus mehreren Tausend Suchanfragen pro Minute zur Gewinnung neuer Patienten nutzen können. Wer mit seinen Leistungen nicht aus der Vielzahl von Angeboten hervorsticht, geht in der Masse unter. Die Suchmaschinenoptimierung hält hier zahlreiche Möglichkeiten bereit, um Praxis- und Klinikwebseiten entsprechend zu individualisieren und auf die Bedürfnisse der Patienten zuzuschneiden. „Keyword-Stuffing“ war gestern – was zählt, sind hochwertige und einzigartige Inhalte, die dem Webseitenbesucher einen Mehrwert bieten. Diese Steigerung der Nutzererfahrung und der gezielten Information ist verantwortlich dafür, dass Webseiten in den Google-Rankings steigen und für ihre Betreiber automatisch profitabler werden.

Die Suchmaschinenoptimierung ist insgesamt als dynamischer Prozess zu sehen, dessen Strategie und Mechanismen ständig neu gedacht werden müssen. Da auch die Google-Suchergebnisse einem täglichen Wandel unterzogen sind, empfiehlt es sich für Mediziner im Bereich Online-Marketing auf erfahrene Dienstleister zu setzen, die SEO-Maßnahmen professionell umsetzen und bei der Optimierung der Webseiten jederzeit als Berater ansprechbar sind.

Die OMB AG Online.Marketing.Berater. ist Spezialist für Online-Marketing für Mediziner und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Optimierung von Webseiten. Das Unternehmen bietet Ärzten, Zahnärzten, Kliniken und Pharmazeuten ein umfassendes Leistungsportfolio, das darauf abzielt, die Sichtbarkeit von Webseiten in den Google-Suchergebnissen über hochwertigen Content zu verbessern und dadurch die Marketingaktivitäten von Praxen und Kliniken im Internet auf die Patientenakquise auszurichten. Dies beinhaltet unter anderem folgende Leistungen: Suchmaschinenoptimierung (SEO), Social Media Management (SMM), Online Reputation Management (ORM), Internet Public Relations (IPR) und Search Engine Advertising (SEA).

Die nun veröffentlichte Webseite ist damit ein Informationsportal für Mediziner, die ihre Online-Marketing-Strategie ausbauen und über SEO sowie weitere flankierende Maßnahmen neue Zielgruppen über die Google-Suche erschließen möchten. Parallel dazu gibt es auf der Webseite ein Blog, das sich speziell mit den Themen Klinikmarketing, Praxismarketing und Patientenakquise über Google beschäftigt. Auf diese Weise können auch Ärzte und Zahnärzte ihr Praxismarketing mithilfe der OMB AG Online.Marketing.Berater. neu gestalten und die Sichtbarkeit ihrer Webseite in den organischen Google-Suchergebnissen über Suchmaschinenoptimierung und Werbung speziell für Ärzte anheben.

Aktuelle und spannende Themen aus der Welt des Online Marketings für Ärzte werden dort verständlich präsentiert und aufbereitet. Die OMB AG Online.Marketing.Berater. berät vor diesem Hintergrund Kliniken, Ärzte, Zahnärzte und Pharmazeuten, wie es als Mediziner möglich ist, die potenziellen Zielgruppen direkt anzusprechen und über individuelle SEO-Maßnahmen in den Google-Suchergebnissen nach vorne zu kommen.

Mehr zum Thema gibt es auf der Seite: http://www.neue-patienten.com