ORBIS als Microsoft Country Partner of the Year 2017 in Deutschland ausgezeichnet

Die ORBIS AG wurde mit dem begehrten Microsoft Country Partner of the Year Award ausgezeichnet.

Diesen Preis erhält die ORBIS AG, als einziger von mehr als 30.000 Microsoft-Partnern in Deutschland, für ihr unternehmerisches Engagement bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen auf Basis von Microsoft-Technologien. Dies ist ein weiterer Meilenstein innerhalb der strategischen Partnerschaft mit Microsoft und das Resultat der langfristigen und engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen.

„Die Verleihung des Country Partner of the Year Awards durch Microsoft ist eine besondere Anerkennung unserer Leistungen und unseres umfassenden Know-hows im Bereich von Microsoft Dynamics 365. Wir sehen diese Auszeichnung als Ansporn, auch in Zukunft innovative Lösungen auf Basis von Microsoft für unsere Kunden zu entwickeln und bereitzustellen“, freut sich Michael Jung, Business Unit Manager Microsoft Dynamics 365 bei ORBIS. Und Markus Backes, ebenfalls Business Unit Manager Microsoft Dynamics 365 bei ORBIS, ergänzt: „Mit unseren von Microsoft zertifizierten Branchenlösungen und Add-Ons auf Basis von Microsoft Dynamics 365 unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Transformation.“

Als Microsoft Country Partner of the Year werden Partner auf Länderebene ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Leistungen bei der Bereitstellung von Microsoft-Lösungen für gemeinsame Kunden erbracht haben. Mehr als 2.800 Partnerunternehmen aus 115 Ländern wurden in verschiedenen Kategorien für den Wettbewerb vorgeschlagen. Die ORBIS AG erhält den Preis für ihre herausragenden Lösungen und Dienstleistungen sowie für ihr exzellentes Engagement als Microsoft-Partner in Deutschland. Der Award honoriert ebenso die erfolgreiche Zusammenarbeit von ORBIS und Microsoft, die durch gemeinsame Innovationen die Zufriedenheit von Bestandskunden steigerten und neue Kunden gewannen. Er wird im Juli 2017 im Rahmen der Microsoft Inspire in Washington D.C. verliehen.

„Es ist uns eine Ehre, die ORBIS AG aus Deutschland als Microsoft Country Partner of the Year auszuzeichnen“, sagt Ron Huddleston, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp. „ORBIS ist ein hervorragendes Beispiel für das Know-how und die Innovation unserer Microsoft-Partner-Community, die bahnbrechende Lösungen entwickelt.“

Als Microsoft Gold Certified Partner im Bereich Customer Relationship Management (CRM) verfügt ORBIS über 30 Jahre Erfahrung bei der Beratung und Entwicklung von CRM-Projekten und ist spezialisiert auf die Branchen Automotive, Bauzulieferindustrie, Dienstleistung, Fertigung, Maschinen- und Anlagenbau, High-Tech, Konsumgüter und Logistik. Auf der Plattform von Microsoft Dynamics 365 bietet ORBIS eigene zertifizierte CRM-Branchenlösungen wie ORBIS AutomotiveONE, ORBIS ConstructionONE, ORBIS ConsumerONE, ORBIS ManufacturingONE und ORBIS LogisticsONE an. Weitere Best-Practices wie ORBIS SAP IntegrationONE, ORBIS ServiceONE, ORBIS DataQualityONE und eigene Business-Intelligence-Lösungen runden das Portfolio ab. Mehr als 500 erfolgreich realisierte CRM-Projekte belegen die Kompetenz und langjährige Erfahrung von ORBIS bei der Optimierung kundenorientierter Prozesse.