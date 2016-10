ORBIS und HEITEC schließen Partnerschaft für Industrie-4.0-Lösungen im SAP-Umfeld

Die ORBIS AG, Anbieter von Industrie-4.0-Lösungen für SAP-Software und HEITEC, der Spezialist für Automatisierung und Elektronik, bündeln ihre Kompetenzen und bieten SAP-Kunden integrierte, durchgängig automatisierte Prozesse in „Echtzeit“ zwischen Shopfloor und SAP ERP.

Die Zusammenarbeit der Partner kombiniert die umfassende Industriekompetenz in Automatisierung der HEITEC AG mit den vollständig in SAP integrierten Industrie-4.0-Softwarelösungen der ORBIS AG. Es entsteht damit ein gebündeltes Know-how zur durchgängigen Automation der SAP-Prozesse entlang der kompletten industriellen Wertschöpfungskette und somit zur Vernetzung der Produktion mit der betriebswirtschaftlichen Ebene. Dabei erfolgt eine vollständige Integration des Shopfloors mit den SAP-Prozessen in „Echtzeit“. HEITEC und ORBIS werden so für SAP-Anwender zum idealen gemeinsamen Partner für eine schnelle und einfache Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten. SAP-Anwendern wird durch diese Partnerschaft eine durchgängige Automatisierung ihrer SAP-Prozesse mit den Produktionsprozessen ermöglicht.

ORBIS setzt bei der Realisierung und Integration von Industrie-4.0-Prozessen auf das bestehende SAP-ERP-System als digitalen Kern. Mit der ORBIS Multi-Process Suite (ORBIS MPS) lassen sich z.B. Prozesse aus Produktion, Intralogistik und Service nahtlos und in „Echtzeit“ in die SAP-Prozesse integrieren. Mit dieser Technologie können die automatisierten Produktionsprozesse mit den Prozessen von SAP bidirektional vernetzt, dialogisiert und visualisiert werden. Kosten für Subsysteme entfallen, da die intern vorhandene SAP-Infrastruktur mit ihren voll umfänglichen Prozessen und das vorhandene SAP-Know-how genutzt werden.

HEITEC bietet als Experte der Automatisierungs- und Informationstechnologie ein Lösungsportfolio von der digitalen Anlagen- und Prozessplanung über die virtuelle Inbetriebnahme bis hin zum Monitoring von Anlagen und Produktionsprozessen mit speziellen Embedded Systemen zur schnelleren Vernetzung der Produktion. ORBIS und HEITEC eröffnen so allen SAP-Anwendern die Möglichkeit, den digitalen Wandel bereits heute mit ihrer aktuellen SAP Business Suite zu realisieren – Schritt für Schritt oder auf einen Schlag.

Die auf SAP-Beratung spezialisierte HEITEC-Tochter HEISAB wird außerdem als Reseller die von SAP zertifizierte ORBIS Manufacturing-Execution-Lösung ORBIS MES offerieren.

HEISAB bietet seinen SAP-Kunden damit eine vollständig in SAP integrierte MES-Lösung.ORBIS MES ist der zentrale Baustein für die nahtlose Verknüpfung und Synchronisierung von Daten und Kennzahlen aus dem Shopfloor mit den SAP-Prozessen und einer digital vernetzten Wertschöpfungskette. Durch die Lösungen von ORBIS lassen sich alle Prozesse der Wertschöpfungskette vom Shopfloor über Produktionsplanung und -steuerung, Intralogistik, Qualitätsmanagement, Instandhaltung und Service bis hin zum Personalmanagement in „Echtzeit“ integrieren. Somit wird die SAP Business Suite mit den ORBIS-Lösungen das virtuelle Echtzeit-Abbild des realen Geschehens in der Fabrik und SAP wird das zentrale Planungs- und Steuerungssystem der Produktion.