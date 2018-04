Das Rahmenprogramm der Konferenz steht fest. Nürnberg, 27.4.2018 Zukunftsweisende Konzepte, modernste technische Expertise, innovative Entwicklungen, hochkarätige Diskussionen und neue Perspektiven im Umgang mit komplexen Rechenzentren zeichnen die Open Source Data Center Conference seit 2009 aus.

Den Auftakt der diesjährigen Konferenz bildet ein informelles Get-together am Abend des 11. Juni. Das zweitägige Vortragsprogramm am 12. und 13. Juni setzt sich zusammen aus Vorträgen über die letzten Forschungsergebnisse und neue Ansätze bei OS-Rechenzentrumslösungen, Updates zu neuesten Entwicklungen und speziellem Know-how von Open-Source-Enthusiasten aus aller Welt.

Besonderes Highlight der diesjährigen Veranstaltung wird die Abendveranstaltung am 12. Juni sein. In der Sky Lounge der angesagten Berliner Nightlife-Location "PURO" mit spektakulärem Blick aus dem 20. Stock findet das Dinner & Drinks Event statt. Dies ist die Gelegenheit für einen intensiven Erfahrungsaustausch, um neue Ideen aufzugreifen und sich mit der OS-Community auszutauschen.

Die OSDC bietet eine Plattform für Open Source Spezialisten, die sich über aktuelles Know-how informieren und zukunftsweisende Projekte anstoßen wollen. Die Konferenz trägt damit maßgeblich zu Weiterentwicklung der Open Source Bewegung bei. Namhafte internationale Experten präsentieren ihre Ideen zu den aktuellen Herausforderungen moderner IT-Infrastrukturen. Die Teilnehmer profitieren von der umfassenden Erfahrung internationaler OS Spezialisten und treffen auf ein vielfältiges Spektrum von Vertreter internationaler Branchenführer. Als eine der führenden Open Source Veranstaltungen in Europa zieht die Konferenz jährlich mehr als 150 Besucher an und ist in Berlin fest etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.osdc.de .

EVENT DETAILS

Open Source Data Center Conference

12. – 13. Juni 2018

Berlin

VERANSTALTUNGSORT

Mercure Hotel MOA

Berlin Stephanstrasse 41

D-10559 Berlin



ÜBER NETWAYS

Die NETWAYS GmbH unterstützt seit mehr als 20 Jahren Unternehmen beim Management komplexer IT-Umgebungen auf Basis von Open Source Software. NETWAYS ist führend im Bereich Open Source Systemmanagement auf Basis von Icinga, Puppet und Elastic.

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen und Organisationen aus allen Branchen wie Deutsche Postbank AG, Volkswagen AG, Bayer AG, Daimler AG, Deutsche Telekom AG, ING-DiBa AG, Deutsche Welle, REWE Group, Rakuten, Audi AG, Continental AG.

Die NETWAYS Web Services (NWS) SaaS-Lösung bietet eine Vielzahl von vorkonfigurierten Applikationen an. Operative Aufgaben wie Updates und Betrieb werden für den Anwender zentral über den NWS-Zugang verwaltet.

NETWAYS hat sich außerdem als Veranstalter verschiedener Konferenzen und Schulungen einen Namen gemacht.