OTTO STÖBEN ermittelt unkompliziert und kostenfrei den Immobilien-Marktwert

Pressemitteilung vom 30.08.2017 Mit OTTO STÖBEN öffnet nun einer der größten Immobilienmakler Norddeutschlands seine umfangreiche Datenbank zur Ermittlung des Marktwertes von Immobilien für den privaten Immobilienbesitzer.

Seit fast 40 Jahren erhebt OTTO STÖBEN aus allen Regionen Schleswig-Holsteins Marktwertdaten von Immobilien. Offizielle Kaufpreissammlungen, auf die sich z. B. die Gutachterausschüsse in ihren Bewertungen bei Erbschaftsangelegenheiten etc. beziehen können, gibt es erst seit den 70er Jahren. Bei OTTO STÖBEN gehen die Aufzeichnungen über Kaufpreissammlungen sogar bis in die 30er Jahre zurück.

Die erfolgreiche Vermittlung von über 4.000 Immobilien allein in den letzten 10 Jahren untermauert die professionelle Maklertätigkeit des Unternehmens für seine Kunden eindrücklich. Nicht nur die Erfahrung aus der 100-jährigen Firmengeschichte, sondern auch die überregionale Verteilung der 7 verschiedenen OTTO STÖBEN-Standorte in ganz Schleswig-Holstein (Kiel, Flensburg, Husum, Itzehoe, Lübeck, Neumünster und Norderstedt) ermöglicht dem Unternehmen die Erstellung einer genauen Analyse des Marktes vor Ort.

Ralf Colditz, Dipl.-Kfm., ö. b. u. v. Sachverständiger für Immobilienbewertung der IHK zu Kiel und Leiter der OTTO STÖBEN-Gutachtenabteilung

Die in der vergangenen Dekade aus all diesen Regionen erhobenen Daten stellt OTTO STÖBEN nun mittels seines Marktwertrechners auf der Firmen-Homepage zur Wertermittlung von Immobilien zur Verfügung.

„Wir haben unter anderem durch unsere überregionale Verbreitung Zugriff auf die wirklich erzielten Verkaufspreise aus vergangenen und aktuellen Immobiliengeschäften“, betont Ralf Colditz, Dipl.-Kaufmann sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Immobilienbewertung der IHK zu Kiel und Leiter der Gutachtenabteilung bei OTTO STÖBEN. „Auf Basis dieser Daten und weiterer externer Quellen sowie der eigenen Marktexpertise geben wir über unseren Marktwertrechner eine erste solide Einschätzung.“

Zur schnellen Analyse können auf der Firmen-Webseite unter der Rubrik „Bewertung“ die Basisdaten der Immobilie eingetragen werden. Der Marktwertrechner ermittelt sofort und kostenfrei den geschätzten Wert, gestaffelt nach der Wohnlage. In einem Diagramm erscheint zusätzlich die Wertentwicklung der Immobilie in den letzten 10 Jahren.

„Damit ist eine erste, kostenfreie Einschätzung des Immobilien-Marktwertes in unserem Online-Portal durch spezifizierte Angaben möglich“, erläutert Ralf Colditz. „Gern stehen auch unsere regional tätigen Maklerexperten zu einer kostenlosen Einschätzung zur allgemeinen Marktgängigkeit der Immobilie bereit. Diese lassen sich ganz leicht über das Portal rund um die Uhr ansprechen."



Ansprechpartner:

OTTO STÖBEN GmbH

Ralf Colditz

Schülperbaum 31

24103 Kiel

Büro: 0431 664030

Fax: 0431 6640338

E-Mail: