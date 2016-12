OZEN: Adrenalin und Abenteuer auf den Malediven

Republic of Maldives/ Bad Soden a. T. (Hasselkus PR – 19. Dezember 2016) — Das OZEN by Atmosphere at Maadhoo auf den Malediven ist ein Eldorado für alle Wassersportfans.

Mit dem Wakeboard über das türkisblaue Wasser surfen oder mit dem Jet Ski in den Sonnenuntergang fahren, Adrenalinjunkies kommen im 5-Sterne Resort voll auf ihre Kosten.Wassersport auf den Malediven ist mehr als Tauchen und Schnorcheln. Die Experten des Aqua Club Wassersportzentrums stillen den Erlebnisdurst der Gäste: Ob Kitesurfen, Windsurfen, Wasserski oder Kanu fahren, die Zeit in der türkisfarbigen Lagune bleibt in positiver Erinnerung. Trendsportarten wie Flyboarding oder Stand-Up Paddling werden auf der 900 Meter langen Insel Maadhoo im Malé-Atoll genutzt. Beim Flyboarding wird der Gast mit Hilfe eines Wasserstrahls, welcher von dem Rückstoß des mit dem Jetski verbunden Wasserschlauch angetrieben wird, bis zu 9 Meter in die Luft gehoben – Spaß garantiert.

Nach diesen beeindruckenden Erlebnissen entspannen und stärken sich die Gäste in einem von fünf Restaurants. Eines davon befindet sich sechs Meter unter Wasser und lädt zu einem exklusiven Gourmet-Erlebnis ein.

Ebenfalls sorgt das Elena Spa by Atmosphere mit seinem Angebot an luxuriösen Spa-Erlebnissen für die richtige Entspannung. Bei allen Anwendungen wird auf Produkte zurückgegriffen, die aus natürlichen, zu hundert Prozent organisch angebauten Zutaten bestehen. Zur Behandlung wird unter anderem die Luxus-Spa-Kollektion von Natura Bissé eingesetzt. Über dem Indischen Ozean, auf Stelzen gebaut, lassen sich die Massagen in den atemberaubenden Behandlungsräumen gleich doppelt genießen.

Über dem Wasser schweben, die Seele baumeln lassen oder kulinarische Köstlichkeiten genießen – Im Paradies ist alles möglich. Das OZEN by Atmosphere at Maadhoo bietet mit seinem Luxury All-Inclusive Plan, Atmosphere INDULGENCE, einen exklusiven Urlaub, den es in dieser Form noch nicht gab. Von der Gourmet-Verpflegung, hochwertigen Alkoholika bis hin zu Tauchgängen und Spa-Behandlungen – alles ist im Preis inkludiert.

Das in der Mittelung gezeigte Bilder findet sich hier und hier. Weitere Bilder und Renderings stehen im Dropbox Ordner des OZEN zur Verfügung. Weitere Neuigkeiten zum Resort finden Neugierige zudem auf Facebook, Twitter oder unter www.ozen-maadhoo.com.