Obergrenze bei Immobilienkrediten - DSS Vermögensverwaltung empfiehlt Anlagemix

Wie aus einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hervorgeht, plant die Bundesregierung neue Regelungen zur Bekämpfung von Immobilienblasen.

Davon würden, einmal in ein Gesetz gegossen, diejenigen profitieren, die ihr Geld in Immobilienfonds angelegt haben.

Immobilienblasen entstehen, wenn Immobilienpreise über einen längeren Zeitraum steigen, während gleichzeitig die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben und günstige Darlehen ermöglichen. Folglich wird die Nachfrage immer weiter angeheizt, die Preise explodieren bis irgendwann eine Schmerzgrenze erreicht ist und sich die Entwicklung ins Gegenteil verkehrt - dies ist der Zeitpunkt, an dem die Immobilienblase platzt und sowohl die Preise als auch die Nachfrage ins Bodenlose stürzen.

Die Bundesregierung plant nun einen Gesetzesentwurf, nach dem strengere Regeln für die Vergabe von Krediten aufgestellt werden sollen. Diese umfassen eine Obergrenze für die Darlehenshöhe, bezogen auf den Immobilienwert; eine Vorgabe, in welcher Zeit ein gewisser Teil des Darlehens getilgt sein muss; eine Obergrenze für die Raten im Verhältnis zum Einkommen sowie eine Obergrenze für das Verhältnis aus Verschuldung und Einkommen. Finanzexperten sind der Ansicht, dass die Politik der Aufsicht ermöglichen will, regulierend in den Markt einzugreifen, falls es zu einer Immobilienblase kommt.

Man spricht hier von makroprudenzieller Überwachung. Diese Neuausrichtung der Aufsichtsvorschriften kam ursprünglich als Reaktion auf die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, in der Fehlentwicklungen auf den Immobilienmärkten (in erster Linie USA, Spanien und Irland) eine entscheidende Rolle spielten. Makroprudenzielle Überwachung soll dazu dienen, die Stabilität des gesamten Finanzsystems zu stärken und systemischen Krisen vorzubeugen.

Analysten sehen im Moment zwar noch keine konkreten Anzeichen für eine Immobilienblase, raten aber dennoch zur Vorsicht. Wie genau die Vorsorgemaßnahmen aussehen sollen, steht noch nicht fest. Möglich wäre, sich an anderen Ländern zu orientieren, in denen es bereits Höchstgrenzen für das Verhältnis von Baukredit und Jahreseinkommen eines Kreditnehmers gibt.

Die Kreditvergaberichtlinien der Banken sind unlängst merklich verschärft worden, um Bauherren und Immobilienkäufer vor einer Überschuldung zu schützen. Allerdings ist hier Augenmaß gefragt, damit nicht, um potenzielle Gefahren zu vermeiden, der Zugang zu Krediten und damit zu Wohneigentum zu stark erschwert wird.

