MAKRO IDENT bietet eine Vielfalt an verschiedenen Ölbindemitteln und Universal-Bindevliesen für Chemikalien und andere Flüssigkeiten aus sehr saugfähigen Materialien.

Die Ölbindemittel und Bindevliese für Chemikalien und andere Flüssigkeiten von MAKRO IDENT sind sehr saugfähig, leicht und strapazierfähig. Bis zu das 12- bis 25-fache vom Eigengewicht nehmen die Bindevliese innerhalb Sekunden auf, dank der Spinnvliesfasern aus schmelzgeblasenem Polypropylen.

Die Materialien sind staub- und schimmelfrei, nicht gesundheitsschädlich da Silikat-frei, ergeben eine sehr saubere Lösung am Arbeitsplatz und geringe Entsorgungskosten noch dazu. Die Ölbindemittel von MAKRO IDENT sind zertifizierte Materialien, die durch MPA und dem Deutschen Hygiene Institut zertifiziert wurden. Sie unterstützen zudem Betriebe bei der Einhaltung der aktuellen OSHA und EPA Sicherheitsvorschriften.

Mit den Bindevliesen ist eine schnelle und umweltfreundliche Reinigung vor Ort realisierbar. Es gibt zudem kein lästiges und zeitaufwendigen Aufkehren mehr, um den Arbeitsplatz sauber zu halten und wieder sicher zu machen. Es bleiben keine Rückstände auf dem Boden liegen oder in Maschinen und neben Anlagen, wie z.B. bei Granulaten.

Die geringen Entsorgungskosten sprechen für sich, da die Ölbindemittel und Bindevliese für Chemikalien und andere Flüssigkeiten ein sehr leichtes Eigengewicht haben, eine hohe Saugfähigkeit besitzen. Zudem wird – aufgrund der hohen Saugfähigkeit – nur wenig Material benötigt, um Flüssigkeiten aufzunehmen. Im Vergleich verwenden Kunden, die bisher Granulate verwendet haben und alle 2-3 Tage austauschen mussten, die saugfähigen Universal-Industriematten und -rollen von MAKRO IDENT und tauschen diese nur noch alle 4-5 Wochen aus. Verbrennbar sind die Materialien ebenso. Der Energiewert beträgt 14 KW/kg und zurück bleibt nur 0,02% Asche.

Die Ölbindemittel und Universal-Bindevliese für Chemikalien und andere Flüssigkeiten werden für den Innen- und Außenbereich eingesetzt wie z.B. in der Instandhaltung, Wartung, Reparatur. Für die marinen Einsätze auf dem Meer, auf See, in Bächen, Klärwerken usw. verfügt MAKRO IDENT verschiedene Sperren und Schlangen, die zum Eingrenzen und Aufsaugen speziell von Öl, Benzin, Diesel usw. geeignet sind. Diese saugen nur Öl auf und bleiben auch im voll aufgesogenen Zustand schwimmfähig und gehen nicht unter.

Als SPC- und Brady-Distributor hat MAKRO IDENT das komplette Programm an Tüchern, Rollen, Sperren, Skimmer, Kissen, Fassabdeckungen, Flocken, industrielle Matten und Rollen zum Auslegen, Notfall-Kits, trag- und fahrbare Sets, Kits für Tanker, Mini-Sets und Spenderboxen, Absperrbarrieren, Abdichtmatten, Kunststoff-Auffangwannen und Auffangsysteme für Lagerwaren, Absperr- und Warnsysteme und zu guter Letzt die passenden Aufbewahrungssysteme und Abrollvorrichtungen.

Die Ölbindemittel und Universal-Bindevliese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass fast jeder Anwendungsfall bedient werden kann. Verfügbar sind 1-, 2- und 3-lagige Materialien, ohne und mit 1- oder 2-facher Perforation zum Einsparen von Material. Zur noch besseren Stabilität sind die meisten Auslege-Materialien punktverschweißt (genoppt).

Die Ölbindemittel in weiß sind ausschließlich für Öl und mineralölhaltige Flüssigkeiten. Die Bindevliese in grün und grau sind Universal-Bindemittel, die neben Öl auch eine Vielzahl von Chemikalien aus dem Labor und in der Industrie zu verwenden sind.

Noch saugfähiger sind die organischen Absorptionsmittel von MAKRO IDENT namens Re-Form. Die einzigartige Struktur der Re-Form Ölbindemittel und Bindevliese für Chemikalien u.a. Flüssigkeiten bietet eine noch höhere Saugkraft von 25-50%. Das heißt, mit diesen Bindevliesen benötigt man noch weniger Material, noch weniger Abfall und hat eine immens hohe Saugfähigkeit.

Die Re-Form Materialien werden aus mindestens 80% recyceltem Zeitungspapier und anderem Zellulosematerial für universelle Produkte sowie aus 80% Baumwolle und anderer Mikrofaserzellulose für ölbindende Produkte hergestellt.

Weitere Informationen unter http://www.sorptionsmittel.de/sorbents/sorptionsmittel.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady- und SPC-Distributor für Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: http://www.sorptionsmittel.de