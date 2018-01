Der Termin der 32. Ausgabe des mittlerweile zur Kultveranstaltung herangewachsenen Oldenburger Rohrleitungsforum nähert sich und wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr wieder in der Jade Hochschule Oldenburg begrüßen zu dürfen.

Das diesjährige Thema lautet „Rohrleitungen – Innovative Bau- und Sanierungstechniken“. Nach Themen wie „Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten“ und „Intelligente Netze“ verspricht das diesjährige Thema ein hohes Maß an Bodenhaftung. Wie alle Bauwerke unterliegen Rohrleitungen dem technischen Verschleiß sowie Alterung. Korrosion ist der größte Feind erdverlegter Rohrleitungen und hier entstehen jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Entsprechend sollen am 8. und 9. Februar 2018 Neuerungen in der Sanierungstechnik vorgestellt, aber auch die die digitalen Themen der Vorjahre weitergesponnen werden.

Wie jedes Jahr dürfen die Besucher sich auch wieder auf die „Diskussion im Café“ und den traditionellen „Ollnburger Gröönkohlabend“, der wie gewohnt am Donnerstag, den 8. Februar 2018, in der Weser-Ems-Halle stattfindet, freuen.

Besuchen Sie uns auch in diesem Jahr auf unserem Stand – zwar an gewohnter Stelle – aber unter neuer Standnummer: EG-M-19. Unter dem diesjährigen Motto „ISOTEST – Impulse für den Korrosionsschutz“ informieren wir Sie über die aktuellen ISOTEST-Porenprüfgeräte und das umfangreiche Zubehör für die Prüfung von Rohrleitungsumhüllungen.

ISOTEST - Impulse für den Korrosionsschutz

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sie möchten nicht so lange warten? Unter dem Link

können Sie sich schon vorab über die Umhüllungsprüfung mit dem ISOTEST® informieren.

Seit nunmehr 70 Jahren ist die ELMED Dr. Ing. Mense GmbH als mittelständisches Unternehmen in Fachkreisen der Mess- und Prüftechnik eine ausgezeichnete Adresse.

Durch die erfolgreiche Kombination langjähriger Marktkenntnis, technisch fundierter, kundenorientierter Lösungen und konsequenter Weiterentwicklung leistet ELMED in vielen Branchen einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung von Produkt- und Produktionsqualität. Qualität und Service auf höchstem Niveau durch qualifizierte Mitarbeiter ist ebenso ein Faktor unseres Erfolges wie europaweite Kundennähe über Vertretungen und OEMs. Bewährte Standardprodukte, moderne Technik, individuelle Systeme und Komplettlösungen: Die Geschäftsfelder Hochspannungstechnik, Stroboskopie und Metallsuchtechnik bieten Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Planung, Konzeption und Ausführung aus einer Hand garantieren optimalen Wirkungsgrad im Sinne der Lösungskompetenz, Lieferzeit und Kostenminimierung.