Oldtimer: Liebhaberei oder Sachwertanlage?

„Würden Sie mir jetzt dazu raten, in Oldtimer zu investieren?“ Fragen wie diese hören Anlageberater momentan öfters.

Das anhaltende Zinstief, volatile Aktienmärkte, fehlende alternative Anlagemöglichkeiten erklären das hohe Interesse an klassischen Fahrzeugen als Investment. So nimmt die Zahl der Pkw mit dem historischen H-Kennzeichen seit Jahren um jeweils etwa zehn Prozent zu. Auch Medienberichte über spektakuläre Auktionsergebnisse historischer Fahrzeuge verstärken den Boom und wecken Interesse am Oldtimer als Assetklasse. Wie bei Kunst gilt aber auch hier, dass es so ganz ohne Leidenschaft für die Sache nicht funktioniert.

Aber es ist deswegen auch nicht reine Liebhaberei. Welche Modelle bringen Rendite? Auf welche Risiken muss manch achten? Die aktuelle Marktanalyse des fondstelegramms zeigt einen Überblick über Markt, Modelle, Preise und ihre Entwicklung.

