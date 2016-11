OnTop PR gewinnt zwei weitere Etats

Lüneburger Agentur macht Kommunikation für innovative Geschäftsideen

Die branchenübliche Flaute bei der Etatvergabe zum Jahresende scheint für OnTop PR nicht zu gelten – gleich zwei neue Aufträge in einer Woche vermeldet die Lüneburger Agentur: Das Oldenburger Unternehmen homepage4you (homepage4you.org) erstellt einfach und günstig Websites für Selbstständige und Kleinunternehmer, der Coaching-Anbieter Elterngarten (elterngarten.org) unterstützt Mütter bei der beruflichen (Neu-)Orientierung während der Elternzeit. Beiden Unternehmen gemein sind eine frische und einzigartige Geschäftsidee und der Wille, die Welt ein bisschen besser zu machen – ob mit tollen Websites auch für kleine Budgets oder mit einer nutzbringenden Auszeit während der Elternmonate. Stefanie Lindemann, Inhaberin von OnTop PR, sagt dazu: „Wir freuen uns über die beiden Neuaufträge – insbesondere, weil hier zwei unserer größten Stärken zum Tragen kommen: die zielgruppengerechte Aufbereitung von Themen und eine effektive, ergebnisorientierte Medienansprache.“



Hintergrundinformationen:

OnTop PR ist eine inhabergeführte Agentur für Industrie- und Markenkommunikation, die 2006 von Stefanie Lindemann in Hamburg gegründet wurde. Mittlerweile hat die Agentur ihren Hauptsitz in Lüneburg, von wo aus sie nationale sowie internationale Kunden wie die britische Kindermarke Trunki, den Hamburger Lackhersteller Mankiewicz, den schottischen Kostümhersteller AFG Media Ltd sowie die Leuphana Universität Lüneburg betreut.

