Online-Shop Moluna.de geht unter die „Vlogger“.

Greven, 29.9.2016 – Kein Trend geht an dem Online-Shop Moluna spurlos vorbei – Ob es Produktvorstellungen sind, Rezensionen über Bücher oder Artikel, die vor laufender Kamera getestet werden – Auf Ihrem Youtube-Channel „Moluna“ möchte der Online-Shop seinen Kunden einen tieferen Einblick ins Geschehen von http://www.moluna.de bieten.

Längst sind die Zeiten vorbei, in denen ausschließlich plumpe Produktbewerbung zum Marketing einer Firma gehört. Heutzutage bedeutet „Marketing“ viel mehr – es ist die Handschrift eines Unternehmens. Das erkannte auch das Start-Up-Unternehmen Moluna.

So hat sich der Newcomer unter den Online-Shops das Ziel gesetzt, seine Kunden durch unterhaltsame Medien-Auftritte zu begeistern. Schon am Anfang seiner Start-Up-Karriere glänzte Moluna durch die Online-Präsenz in den bekanntesten Social-Networks wie Facebook oder Twitter. Doch schnell wurde klar, dass dies längst nicht mehr den kleinen aber feinen Unterschied zu anderen E-Commerce-Unternehmen ausmacht.

Passend zu der Firmenphilosophie „Menschlichkeit mit Technik vereinen“ fehlte dem Shop bei der bestehenden Online-Präsenz die Übermittlung seiner Werte. Durch die Videos auf dem Channel möchte Moluna die Freude an der eigenen Arbeit, an den Produkten und die Freude an dem Umgang mit den Kunden übermitteln.

Hierbei werden nicht etwa „Kamera erprobte“ Profis engagiert – Nein! Der Youtube-Kanal ist die eigene Umsetzung der Mitarbeiter von http://www.moluna.de . Von der Idee bis zur Präsentation vor der Linse zeigt das Unternehmen sein eigenes Gesicht. Schnell wird beim Betrachten klar, dass nicht die „perfekte Inszenierung der Produkte“ und das damit verbundene Kaufinteresse das Ziel des Shops in dieser Kampagne ist. Viel mehr werden in den Videos eigene Erfahrungen und Tipps zur Unterhaltung der Zuschauer festgehalten. Neben eigenen Videos findet man auf Molunas Kanal auch aktuelle Buchtrailer, die den Kunden einen intensiven Vorgeschmack auf Neuerscheinungen im Buchbereich bieten.

„Der persönliche Umgang zum Kunden steht bei uns an erster Stelle.“, so Helge Blischke. Durch das Projekt „Youtube“ möchte der Online-Shop seinen Kunden einen tieferen Einblick ermöglichen, „wie viel Menschlichkeit“ wirklich hinter dem Unternehmen steckt.

Ein Mix aus Fachkompetenz, Humor und Humanität – Das ist Moluna.de!

Youtube-Channel Moluna: https://www.youtube.com/channel/UCHESU2KpdTAjP42bxNG86aQ