In einem großen Onlinevoting suchen der Fachverband Forum DistancE-Learning und das Bewertungsportal FernstudiumCheck gemeinsam den "Tutor des Jahres 2018". Über 50 Tutoren stellen sich der Wahl und zählen durch ihre Nominierung schon heute zu den beliebtesten Tutoren Deutschlands.

Diesen Sommer sucht das Forum DistancE-Learning zum siebten Mal den "Tutor des Jahres". Als Kooperationspartner ist auch das Bewertungsportal FernstudiumCheck wieder mit an Bord. In einem großen Onlinevoting soll das Publikum über die Vergabe des beliebten Preises entscheiden. "Denn keiner kann die Leistungen eines Tutoren besser beurteilen, als die Fernstudierenden direkt", begründet Verbandspräsident Mirco Fretter die Entscheidung für das offene Voting. "Natürlich dürfen ebenfalls Kollegen, Freunde und die Familie abstimmen. Denn auch sie erleben, mit wieviel Herzblut die Tutoren ihrem Job nachkommen."

Ab dem 15. August 2017 heißt es Daumen drücken und abstimmen für den Lieblingskandidaten! Jeder Interessierte hat eine Stimme, die er seinem Tutor geben kann. Alle 56 nominierten Tutoren werden auf der Votingseite in individuellen, kurzen Texten vorgestellt.

Einige präsentieren sich und ihre Arbeit sogar in einem Video. In zusätzlichen vordefinierten Statements kann der Wähler die Stimmabgabe für seinen Kandidaten begründen. Diese Aussagen sind alle positiv formuliert und entsprechen Bewertungskriterien, die selbstverständlich auf alle Nominierten anwendbar sind und für ihre engagierte Arbeit stehen. Für jedes zutreffende Statement bekommt der Tutor einen Punkt. Am Ende entscheidet die durchschnittlich erhaltene Punktzahl pro Stimme über den Titel.

"Eines haben alle Kandidaten gemeinsam", weiß Thomas Tibroni, Gründer und Geschäftsführer von FernstudiumCheck. "Sie zählen schon heute zu den beliebtesten Tutoren Deutschlands!" Doch wie in jedem Wettbewerb kann auch hier am Ende nur einer gewinnen. Bis zum 15. September 2017 darf abgestimmt werden. Anschließend erfolgt die Auswertung. Der "Tutor des Jahres" wird schließlich am 29. September 2017 im Rahmen einer gemeinsamen Onlineveranstaltung bekanntgegeben.

Dem "Tutor des Jahres" können Sie hier in der Zeit vom 15. August bis zum 15. September 2017 Ihre Stimme geben: https://www.fernstudiumcheck.de/tutor-des-jahres-2018

Der "Tutor des Jahres" ist eine Kategorie des Studienpreises DistancE-Learning, einem der ältesten Bildungspreise Deutschlands. Alle Informationen zum Studienpreis finden Sie hier: http://www.studienpreis-distance-learning.de