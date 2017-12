»Ooops. Die Arche ist weg…« ist Kinderfilm des Monats Januar

Rette sich wer kann - die Sintflut kommt! Mit der allseits bekannten Geschichte von Noahs Arche startet der Kinderfilm des Monats ins neue Jahr.

In dem erfrischenden Animationsabenteuer »Ooops! Die Arche ist weg…« verzichtet Regisseur Toby Genkel allerdings auf jeglichen Verweis auf den religiösen Kontext und geht stattdessen nur einer entscheidenden Frage nach: Was ist mit den Kreaturen passiert, die es nicht auf das rettende Schiff geschafft haben?

Der Kinderfilm des Monats Januar klärt dies auf humorvolle Art und Weise auf und stellt zwei völlig unbekannte Tierarten vor: die anhänglichen Nestrier und die ungeselligen Grympkatzen. Da Nestrier nicht auf der Check-in Liste stehen, versuchen sie mit einem Trick an Bord der Arche zu kommen. Während zunächst alles danach aussieht, als würde der Plan aufgehen, bleibt der kleine Nestrier Finny beim Ablegen des Schiffs durch ein Missgeschick an Land zurück. Ebenso ergeht es dem Grympkatzen-Mädchen Leah, so dass beide nun auf einem immer kleiner werdenden Stückchen Land nach Wegen zur Arche suchen. Gleichzeitig versuchen ihre Eltern ein Wendemanöver zu starten, um ihren Nachwuchs zu retten. Natürlich geht alles gut aus und am Ende wird klar, warum Nestrier und einige andere Lebewesen nicht auf die Arche durften…

Auf einem selbstgebauten Floß versuchen Finny und Leah die Arche einzuholen ©Wildbunch Germany / Central Film Verleih GmbH

»Neben all der hinreißenden und spannenden Story ist OOOPS auch ein Film über die Suche nach dem eigenen Ich, dem Behaupten von Stärken und Akzeptieren von Schwächen, mithin eine typische Coming-of-Age Geschichte. (…) Auch hier gilt: Als Team gewinnen wir, als Einzelner sind wir verloren. Diese Botschaft ist in Zeiten dramatisch zunehmender Migrationsprobleme wichtiger denn je und der Film lässt sich tatsächlich so lesen, auch wenn das Beschreiben aktueller Weltkonflikte nicht die ursprüngliche Intention der Geschichte war. Wieso dürfen einige ins Boot und andere müssen um ihr Überleben bangen? Wer bestimmt die Regeln?« Katrin Hoffmann, epd Film



