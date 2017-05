Open Source Monitoring Conference 2017 - Call for Papers bis 30.06.2017

Bis einschließlich 30.06.2017 haben interessierte Referenten die Möglichkeit, ihre Vortragsideen für die Open Source Monitoring Conference 2017 einzureichen.

Die weltweit führende Veranstaltung im Bereich Open Source Monitoring findet in diesem Jahr vom 21. bis 24. November, in Nürnberg, statt.

Nürnberg, 23.05.2017

Bis zum 30.06.2017 haben Referenten die Möglichkeit, ihre Konferenzbeiträge über die Veranstaltungswebseite (http://www.osmc.de ) einzureichen. Gesucht werden insbesondere sehr technische Beiträge mit großem Praxisbezug, Einblicke in neue Open Source Projekte, Case Studies sowie Fachbeiträge zu neuen Herausforderungen und Perspektiven im Bereich OS Monitoring.

Wegweisende Diskussionen, technisches Know-how, Erfahrungsberichte und das Networking innerhalb der Open Source Community prägen die Open Source Monitoring Conference (OSMC) seit vielen Jahren. Hier kommen Entwickler, Entscheider, Administratoren sowie IT Manager zusammen, um sich aktuellstes Wissen anzueignen und darüber hinaus zukunftsweisende Projekte anzustoßen. Die Teilnehmer erfahren aus erster Hand, Open Source Monitoring Lösungen optimal einzusetzen, um dabei größtmögliche Performance zu erzielen.

Den Auftakt der Konferenz bilden am 21. November drei Workshops, in welchen die Teilnehmer sich zusätzliches Praxiswissen aneignen und dieses in verschiedenen Anwendungsbeispielen gezielt umsetzen werden. Am 22. und 23. November wird sich alles um Expertenwissen rund um OS Monitoring drehen. Das Vortragsprogramm wird hierzu auch in diesem Jahr wieder vier Themenschwerpunkte genauer beleuchten.

Am 24. November rundet ein Hackathon das Konferenzprogramm ab. Auch hierbei sind die Teilnehmer aufgerufen, eigene Ideen für Projekte einzubringen.

Die Open Source Monitoring Conference hat sich in nunmehr 12 Jahren zur weltweit führenden Veranstaltung im Bereich Open Source Monitoring Lösungen entwickelt. Die Konferenz zieht jährlich weit über 250 Besucher aus aller Welt an und war in den letzten Jahren restlos ausverkauft.

Alle Informationen zur Konferenz sind unter http://www.osmc.de abrufbar.

Open Source Data Monitoring Conference21.-24. November 2017

Pamela Drescher

Head of Marketing

+49 911 92885-0



NETWAYS GmbH

Deutschherrnstr. 15-19

D-90429 Nürnberg

http://www.netways.de

Die NETWAYS GmbH unterstützt seit mehr als 20 Jahren Unternehmen beim Management komplexer IT Umgebungen auf der Basis von Open Source Software. NETWAYS ist DER Marktführer im Bereich Open Source Systems Management auf Basis von Icinga, Puppet und Elastic.

Zu unseren Kunden gehören Unternehmen und Organisationen aller Branchen wie die Deutsche Postbank AG, Volkswagen AG, Bayer AG, Daimler AG, Deutsche Telekom AG, ING-DiBa AG, Deutsche Welle, REWE Group, Rakuten, Audi AG, Continental AG, oder die GFK AG.

Die SaaS-Lösung NETWAYS Web Services (NWS) bietet eine Vielzahl an vorkonfigurierten Applikationen an. Operative Aufgaben wie Updates und Betrieb werden für den Nutzer über den NWS-Zugang zentral verwaltet.

NETWAYS hat sich darüber hinaus auch als Organisator verschiedener Konferenzen und Schulungen zum Thema Open Source Monitoring und Open Source Data Center einen Namen gemacht.